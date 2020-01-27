武漢肺炎》口罩不缺貨！ 4大超商尚有200萬存貨

經濟部表示，目前4大超商還有200萬存貨，不會缺貨。（記者黃佩君攝）

2020-01-27 15:58:32

〔記者黃佩君／台北報導〕武漢肺炎升溫，民眾擔憂口罩恐缺貨。經濟部昨表示持續密切掌握口罩製造廠商生產及市場通路銷售情況，目前生產產能足夠，通路銷售亦加強配送供貨，民眾請勿恐慌搶購。經濟部表示，目前4大超商還有200萬存貨，不會缺貨；衛福部尚有3300萬片庫存，後續也將每日釋出100萬片給各大通路。

武漢肺炎升溫，昨台灣已出現確診第4例，民眾擔憂搶不到口罩。經濟部昨表示每日持續掌握目前口罩產、銷情況，目前平面口罩廠商每日產能188萬片、最多可達244萬片；N95口罩每日產能10萬片，最多12萬片。

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經濟部也已協調廠商春節期間配合加班生產，27日至29日（初三至初五）日產能79萬片，1月30日（初六）後即恢復正常生產（日產能188萬片）。

而超商通路銷售方面，近日口罩銷售量攀升，經濟部也每日向各超商確認，目前各超商都尚有口罩庫存。經濟部表示，4大超商還有約200萬片存貨，不會缺貨。而因應春節，已優先增加交通轉運站、醫療院所周邊門市之供貨，門市每日均會補貨。

而在衛福部儲備口罩方面，目前也尚有約3300萬片庫存量，後續將每日釋出100萬片提供各大通路販售，經濟部也已協調儲備口罩出廠之物流支援，確保運送無虞。

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