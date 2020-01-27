為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》口罩不缺貨！ 4大超商尚有200萬存貨

經濟部表示，目前4大超商還有200萬存貨，不會缺貨。（記者黃佩君攝）

經濟部表示，目前4大超商還有200萬存貨，不會缺貨。（記者黃佩君攝）

2020-01-27 15:58:32

〔記者黃佩君／台北報導〕武漢肺炎升溫，民眾擔憂口罩恐缺貨。經濟部昨表示持續密切掌握口罩製造廠商生產及市場通路銷售情況，目前生產產能足夠，通路銷售亦加強配送供貨，民眾請勿恐慌搶購。經濟部表示，目前4大超商還有200萬存貨，不會缺貨；衛福部尚有3300萬片庫存，後續也將每日釋出100萬片給各大通路。

武漢肺炎升溫，昨台灣已出現確診第4例，民眾擔憂搶不到口罩。經濟部昨表示每日持續掌握目前口罩產、銷情況，目前平面口罩廠商每日產能188萬片、最多可達244萬片；N95口罩每日產能10萬片，最多12萬片。

經濟部也已協調廠商春節期間配合加班生產，27日至29日（初三至初五）日產能79萬片，1月30日（初六）後即恢復正常生產（日產能188萬片）。

而超商通路銷售方面，近日口罩銷售量攀升，經濟部也每日向各超商確認，目前各超商都尚有口罩庫存。經濟部表示，4大超商還有約200萬片存貨，不會缺貨。而因應春節，已優先增加交通轉運站、醫療院所周邊門市之供貨，門市每日均會補貨。

而在衛福部儲備口罩方面，目前也尚有約3300萬片庫存量，後續將每日釋出100萬片提供各大通路販售，經濟部也已協調儲備口罩出廠之物流支援，確保運送無虞。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》賣太快！彰化口罩工廠一上午賣6萬片 N95口罩賣光光
2020-01-27 15:28

武漢肺炎》賣太快！彰化口罩工廠一上午賣6萬片 N95口罩賣光光
武漢肺炎》武漢市長口罩上下戴反 網友驚：罩反了！
2020-01-27 12:39

武漢肺炎》武漢市長口罩上下戴反 網友驚：罩反了！
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
武漢肺炎》不用搶！彰化田中口罩工廠備12萬片口罩 分3天開賣
2020-01-27 11:15

武漢肺炎》不用搶！彰化田中口罩工廠備12萬片口罩 分3天開賣
武漢肺炎》口罩工廠春節首日營業 排隊人龍逾百公尺！
2020-01-27 10:56

武漢肺炎》口罩工廠春節首日營業 排隊人龍逾百公尺！
生活今日熱門
2020-01-27 12:52

武漢肺炎80死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-26 19:49

武漢肺炎》我國今晚再新增1例確診 累積已4例 影片

2020-01-27 15:15

武漢肺炎》我第5例出現！中部50多歲女性今確診 影片

2020-01-26 20:18

春節車潮最大日！ 國道1、3、5號 初三同步高乘載管制

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播