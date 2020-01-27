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武漢肺炎》女網友PO錯誤訊息 高市：涉違法必查辦

高市衛生局已著手調查女網友的PO文。（圖擷取自女網友臉書）

高市衛生局已著手調查女網友的PO文。（圖擷取自女網友臉書）

2020-01-27 16:21:32

〔記者洪定宏／高雄報導〕確診罹患武漢肺炎的台商議題持續延燒，某位女網友以「一起當智者」為題，「澄清」網路謠言，雖然註明「假的」，卻完整PO出錯誤訊息；高雄市衛生局得知後，形容「誇張」，有違反「傳染病防治法」之虞，已著手查辦。

衛生局強調，只有中央及地方的衛生單位，才能依法澄清謠言，個人及其他單位沒有資格。

這名女網友今天在臉書以「一起當智者」為題，PO出文稿及截圖，指她收到「國軍高雄總醫院高雄分院封院」的LINE訊息，經她搜尋「查證」是「假的」。

但該則LINE訊息，指稱染病台商的住家社區、就醫診所、早餐店，還跟朋友打麻將，導致朋友染病，住進國軍左營醫院治療，導致封院，女網友完整PO出。

更誇張的是，女網友的澄清文指出，台商居住的社區資訊「的確屬實」，聲稱「媒體報導與相關單位的公告中都有提到」，但衛生局嚴正駁斥，從未提及台商居住的社區。

衛生局強調，雖然女網友註明訊息是「假的」，但她沒資格澄清，還完整PO出錯誤訊息，有違法之虞，已經截圖徹查。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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高市衛生局已著手調查女網友的PO文。（圖擷取自女網友臉書）

高市衛生局已著手調查女網友的PO文。（圖擷取自女網友臉書）

高市衛生局已著手調查女網友的PO文。（圖擷取自女網友臉書）

高市衛生局已著手調查女網友的PO文。（圖擷取自女網友臉書）

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