年節低頭、久坐不舒服 鬆頸、夾臂兩招讓你不再「頂扣扣」！

鬆頸運動三步驟。（台中慈濟醫院提供）

2020-01-27 15:38:56

〔記者歐素美／台中報導〕春節期間，親友團聚用餐、娛樂、聊天，幾乎都是靜態久坐，台中慈濟醫院復健科副主任林啟文表示，長期維持同一個姿勢，幾天下來，肩頸痠痛、下背痛問題很容易上身，防患未然就是避免錯誤姿勢，並不忘每半小時站起來動一動，放鬆肌肉才能健康過春節；院方並提供鬆頸、夾臂兩招，讓你全身不再「頂扣扣」。

春節期間，親友團聚打麻將或追劇、打手遊，甚至走春長時間坐車，容易出現全身痠痛「頂扣扣」等不適症狀。台中慈濟醫院復健科副主任林啟文指出，因久坐而引發的不適，幾乎都跟姿勢有關。

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不論低頭追劇、打手遊，還是當個「沙發馬鈴薯」看電視、牌桌戰方城，坐姿隨時間增加，身體會愈坐愈往下滑，不用特別出力，感覺好像很舒服，事實上整個上半身與頸部呈現屈曲狀態，肩頸後側肌肉緊繃，下背部懸空往前塌陷，完全沒支撐，長時間錯誤的姿勢，不只頸部與背部肌肉緊繃、血液循環不佳，更容易引起肩背腰部痠痛，脊椎骨也會發炎，長期下來容易造成頸椎、腰椎退化。

林啟文建議民眾注意坐姿，不要造成脊椎負擔，每隔卅、四十分鐘就要站起來活動一下，讓肌肉適度放鬆再繼續，否則疲勞會持續累積，造成身體負擔與傷害。

復健科組長陳昱廷並示範兩種簡單伸展操，讓大家可以放鬆肩頸與上半身肌肉，預防姿勢不良與久坐的痠痛。

第一種是鬆頸運動：先找一面堅固牆面，背對牆面，將頭部與上半身貼緊牆面站立，然後收下巴，持續十秒後將下巴放鬆，連續十次為一個循環，做完三個循環就完成整個運動。鬆頸運動對於長時間低頭追劇、打手遊的族群放鬆頸部肌肉與釋放頸椎壓力很有幫助。

第二種是夾臂運動：同樣採站立姿勢，雙腳張開與肩同寬，兩手伸向後背十指交扣，然後雙手往下伸展，上臂與肩膀向後夾緊，將胸大肌向前挺出，持續十秒後放鬆上臂與肩膀，並將雙手收回，連續這個動作十次為一個循環，做完三個循環即可。

陳昱廷表示，夾臂運動對於久戰方城與久坐沙發姿勢不良的族群，能有效的伸展上半身肌肉與減輕脊椎負擔，讓身體不再「頂扣扣」。

夾臂運動三步驟，讓你全身不再「頂扣扣」。（台中慈濟醫院提供）

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