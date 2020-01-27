武漢肺炎》對防疫人員蓄意咳嗽攻擊 最高可罰15萬元

高雄市提升為一級防疫，各大醫院都管制進出者要戴口罩、量體溫。（記者葛祐豪翻攝）

2020-01-27 10:50:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕有機場檢疫值勤人員反映，臉部遭乘客蓄意咳嗽噴濺，還被嘻笑，讓中央流行疫情指揮中心發怒，今強調「防疫絕非兒戲」，嚴厲斥責不配合檢疫的不良舉止，若妨害公務將依法嚴辦，依傳染病防治法規定，最高可罰15萬元。

該指揮中心指出，近日有機場檢疫值勤同仁反映，有自中國返台乘客雖明顯有咳嗽等症狀，卻未如實填報健康聲明書，甚至蓄意對值勤同仁咳嗽、嘻笑等，對此嚴厲斥責，強調「防疫絕非兒戲」，相關聲明書已寫明責任與罰則，填寫不實將嚴格追究。

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指揮中心表示，旅客返台皆會通過發燒篩檢站，若發現有呼吸症狀旅客，皆會要求留下進行健康評估，符合條件即會立刻送醫院隔離採檢。如有妨害公務行為，會進一步追究嚴辦。

指揮中心強調，依傳染病防治法第58條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料，並配合必要檢疫措施，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙等行為者，將依法處最高15萬元罰鍰，最後呼籲，唯有全體國民配合落實防疫作為，才可將疫情阻絕境外，保障人民生命財產安全。

若想查詢傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網。

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機場檢疫值勤人員遭疫區返台乘客蓄意咳嗽、嘻笑，讓中央流行疫情指揮中心發怒，強調防疫非兒戲，若不配合將依妨害公務行為究辦，依法最高可罰15萬元。（圖取自疾管署網站）

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