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武漢肺炎》謠傳國軍左營醫院封院 高市將嚴辦網友

網友謠傳國軍左營醫院封院，高市衛生局將嚴辦。圖為院方在2009年4月的演習。（資料照）

網友謠傳國軍左營醫院封院，高市衛生局將嚴辦。圖為院方在2009年4月的演習。（資料照）

2020-01-27 11:02:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕台商隱匿前往高雄市苓雅區「金芭黎」舞廳行蹤曝光後，網友胡亂臆測醫療院所的名稱，最誇張的是謠傳「國軍高雄總醫院左營分院」已經封院，警方已要求下架，高市衛生局則將依「傳染病防治法」嚴加查辦。

衛生局表示，台商被舞廳小姐揭穿隱匿行蹤後，疫調人員再次詳加詢問他返台後行經的路線及據點，交給警方查證，等收到調查報告，進行風險評估後，再決定是否公布。

不過，少數網友胡亂臆測醫療院所的名稱，甚至謠傳「國軍高雄總醫院高雄分院」已經封院，警方發現後已先要求下架。

但衛生局強調，針對「國軍高雄總醫院高雄分院」已經封院的謠言，將依「傳染病防治法」嚴加查辦網友。

警方也已根據衛生局提供的台商行經路線及地點，調閱住家大樓、路口及店家的監視器畫面，初步看到台商外出用餐及購物的影像，「似乎」都有戴口罩。

所以，衛生局強調，目前仍以「金芭黎」舞廳的風險最高，才會公布名稱，醫療院所因為有基本防護，不考慮公布，呼籲網友不要再瞎猜。

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