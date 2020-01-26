武漢肺炎》桃機即景 中國旅行團忙離台、台灣團提前趕回

13名湖北團提前離台，26日有近百名中國滯台旅行團離台。（記者姚介修攝）

2020-01-26 20:35:12

〔記者姚介修／桃園機場報導〕中國武漢肺炎疫情持續升高，許多滯留在台的湖北旅行團旅客已經有3團以上、超過百名旅客今天（26日）提前搭機離台，許多在中國旅遊的台灣旅行團也在今天搶訂機位回台，前往中國旅遊的團客提前返台人數應該更多，由於都是不同管道，詳細人數必須由觀光局統計後才會出爐。

自明天（25日）下午武漢旅行團提前搭機離台後，今天上午已經有超過2團的湖北團旅客，搭上午班機飛往哈爾濱的離台，下午也有一個湖北團13名旅客到桃園機場候位，由於春節期間機位不好安排，13人分別搭乘下午及晚間飛往香港、上海、長沙等3地的航班離台。

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今天下午抵達桃園機場的湖北旅行團，雖然沒有團員有發燒異常症狀，桃園機場公司也封閉第二航廈入境大廳角落的接駁車候車室讓團員休息，同時把出入口用活動欄杆封鎖隔離，派保全人員駐守，一般旅客及機場工作人員不得進入。待接近登機時間，再由相關單位工作人員會同保全，分批將旅客帶往航空公司櫃台辦理登機報到手續。

桃園機場今天在台灣的武漢旅行團或湖北旅行團都想離台，前往中國旅遊的台灣旅行團也急著回台，也有到中國東北旅遊的旅客，26日下午提前從長春搭機返抵桃園機場。

有一名團員下機後說，在大陸時收到武漢肺炎疫情擴大的訊息，所有的風景地區都關閉，加上武漢等地陸續「封城」，領隊怕後續管制擴大無法離境，經過與台灣的工作人員聯絡後決定提前回台，25日該團哈爾濱的行程結束，全團漏夜由陸路趕到長春，26日天還沒亮就起床趕到機場候機，終於在今天下午3點回到桃園機場。

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