驚險！立榮班機降落台南機場 差點「騎上」越捷

軍、民航機共用的台南機場跑道，今天下午險些發生欲降落的立榮班機「騎上」準備起飛的越捷班機飛安事件。（資料照）

2020-01-26 19:50:39

〔記者王俊忠／台南報導〕軍、民航機共用的台南機場跑道，今天（26日）下午險些發生欲降落的立榮班機「騎上」準備起飛的越捷班機飛安事件。據了解，空軍塔台當時發現在跑道頭的越捷班機尚未起飛，隨即呼叫即將進場降落的立榮航機「go around（重飛）」，避開兩機撞擊意外。

台南航站主任楊益瑞說明，經他向航務單位查詢、了解，這起事件不算是航機接近的飛安事件，不會以飛安事件向民航局通報，這是屬於航班調度、正常操作可能發生的情形。但立榮航空可能會對越捷航空提出不滿意報告，會要求越捷航空與空軍塔台作出說明。

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據了解，這起民航機接近事件今天下午3點多發生在台南機場跑道，是有航空迷得知發現當時是越捷班機在南面跑道頭準備起飛，但一直沒有起飛；從金門飛抵台南空域的立榮航機，也想從台南南面空中向北降落機場跑道，立榮航班看到跑道頭有等待起飛的越捷班機，隨即拉高機頭重飛，避開可能在跑道騎撞上越捷航機的飛安事故，這事在航空迷界議論紛紛，網路社群上引起討論。

楊益瑞表示，當時，越捷航班已進到跑道頭準備起飛，但不知何故，準備起飛動作延誤過久，使得後方空中想進場降落的立榮航班察覺跑道頭仍有越捷航班等待起飛。空軍塔台人員見狀即呼叫立榮航空「go around（重飛）」，立榮機師隨即拉起機頭重飛、再繞飛1圈，立榮航班表定下午3點15分抵達，因重飛緣故，延誤到3點半落地；越捷則延誤約1小時直到3點18分才起飛。

楊益瑞說，據他了解，此事是越捷班機在跑道頭準備起飛時間過久，以致影響後方立榮航班的降落，而最近越捷航班經常有延誤情形，塔台人員基於避免碰撞的安全必要程序，才要求立榮航機重飛，一般在班機航務調度上，這是可能發生的正常操作程序。

編號UIA8986的立榮航班（圖下方）在台南機場上空險騎撞上編號VJC859的越捷航班（圖中者）。（記者王俊忠翻攝）

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