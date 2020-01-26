為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》防疫視同作戰 侯友宜6度主持應變會議

新北市長侯友宜（中）主持武漢肺炎應變會議，聽取民政局報告。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜（中）主持武漢肺炎應變會議，聽取民政局報告。（新北市新聞局提供）

2020-01-26 16:35:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府為因應中國嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，市長侯友宜今天上午主持第6次應變會議，指示各局處強化防疫作為，呼籲民眾做好自我健康管理，戴口罩、勤洗手，侯友宜說，市府已完成防疫作戰體系整備，他以身作則，上午戴起口罩視察交通控制中心，關心民眾初二回娘家的交通疏運狀況。

侯友宜說，因應武漢肺炎疫情，市府在農曆年前即已展開演練，市內有17家責任醫院，共75張負壓隔離病床，各醫院已完成發燒篩檢、病患分流的標準作業程序；截至目前，新北市沒有確診病例。

侯友宜指出，市府的武漢肺炎應變中心，24小時皆有專人駐守監控疫情，並配合中央因應策略，隨時調整防疫作為；目前新北市無確診病例，民眾不必恐慌害怕，他也責成民政局通報基層里長、鄰長，向市民廣為宣導「自我健康管理」觀念，包括勤洗手、出入公共場所配戴口罩，若身體不適應就醫及在家休息。

他強調，「防疫視同作戰」，市府已完成作戰體系的整備，而市民也是作戰團隊的一份子，只要大家具備正確防護觀念，保持高度警戒，落實應變措施，一定可以安然度過危機。

市府團隊為了防疫，侯友宜今年春節期間的寺廟參拜與各區走春發福袋行程，他都會配戴口罩，以拱手代替握手，請市民朋友諒解包涵。

今天是大年初二，民眾有「回娘家」習俗，侯友宜也到市府交通控制中心關心各地路況，並慰勉值勤同仁辛勞，交通局長鍾鳴時說，新北市全境交通狀況良好，著名風景區如瑞芳九份等地，交通也十分順暢；永和區連接台北市的中正橋引道拆除，工程順利且進度超前，路段也無壅塞情形。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

侯友宜關心新北市春節交通狀況。（新北市新聞局提供）

侯友宜關心新北市春節交通狀況。（新北市新聞局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎疫情影響 中國銅梁火龍不來南投燈會了
2020-01-26 16:17

武漢肺炎疫情影響 中國銅梁火龍不來南投燈會了
武漢肺炎》美國28日撤僑 7國擬跟進 300台僑籲政府協助返台
2020-01-26 15:36

武漢肺炎》美國28日撤僑 7國擬跟進 300台僑籲政府協助返台
雙薪家庭住帝寶！總價998萬起圓夢

雙薪家庭住帝寶！總價998萬起圓夢
武漢肺炎》鬆口氣！金芭黎舞廳小姐 初驗為陰性
2020-01-26 15:12

武漢肺炎》鬆口氣！金芭黎舞廳小姐 初驗為陰性
武漢肺炎》南韓確診第三例 當局提高湖北旅遊預警「建議撤離」
2020-01-26 13:37

武漢肺炎》南韓確診第三例 當局提高湖北旅遊預警「建議撤離」
星巴克是鄰居 食衣住行育樂一次滿足

星巴克是鄰居 食衣住行育樂一次滿足
武漢肺炎》柯P教握手撇步：摸別人以後 不要摸自己黏膜
2020-01-26 12:31

武漢肺炎》柯P教握手撇步：摸別人以後 不要摸自己黏膜
武漢肺炎56死》傳染途徑、預防措施看這裡
2020-01-26 11:54

武漢肺炎56死》傳染途徑、預防措施看這裡
生活今日熱門
2020-01-26 12:35

武漢肺炎》兒子從武漢「歷劫歸來」 高調宴客在台中趴趴走

2020-01-26 11:54

武漢肺炎56死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-25 18:30

武漢肺炎》舞小姐自疑中鏢嚇到通報 揭穿台商隱匿去過舞廳

2020-01-26 16:02

男子武漢返台趴趴走 再不配合將罰1萬~15萬元

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播