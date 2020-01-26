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武漢肺炎》蔡其昌：中國疫情比公布的還嚴重 大家要做好防疫

立法院副院長蔡其昌陪同賴清德到浩天宮，接受媒體採訪時表示，中國疫情比他們公布的嚴重，大家要做好防疫工作。（記者歐素美攝）

立法院副院長蔡其昌陪同賴清德到浩天宮，接受媒體採訪時表示，中國疫情比他們公布的嚴重，大家要做好防疫工作。（記者歐素美攝）

2020-01-26 14:15:43

〔記者歐素美／台中報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，台灣目前已有3例確診，還有民眾自疫區回台四處趴趴走，立法院副院長蔡其昌今天接受媒體採訪時表示，中國疫情應該比他們公布的還要嚴重，因為包括美國也在做關閉使館及撤僑的動作，顯示疫情在中國應該不是很樂觀，因兩岸往來太密切頻繁，呼籲大家一定要有防疫的觀念。

蔡其昌是今天下午陪同副總統當選人賴清德到梧棲浩天宮發放小紅包時，接受媒體採訪，發表上述談話。

蔡其昌說，政府的防疫速度很快，因為我們有過去SARS的經驗，這次蘇院長帶領的團隊，我們很早就已經全面動起來做防疫的工作，除了政府的努力外，大家也要一起配合，「因為防疫沒有辦法只靠政府」，所以如果有到疫區回來的一定要自主管理，如果已經有症狀的一定要立即通報，這是最基本的。

蔡其昌說，民眾要注意這個事情，但不要過度恐慌，大家養成良好的衛生習慣，包括到公共空間一定要戴口罩、勤洗手，手盡量不要去摸眼睛、鼻子，個人做好防疫工作，加上政府全面的努力，我們一定要想辦法克服這個難關。

蔡其昌指出，透過媒體報導，中國疫情應該比他們公布的還要嚴重，因為包括美國也在做關閉使館及撤僑的動作，顯示疫情在中國應該不是很樂觀，兩岸往來太密切頻繁，武漢肺炎比防範非洲豬瘟還要困難，因為人會移動，還有潛伏期的問題，加上兩岸婚姻、通商等問題，因為兩岸往來實在太頻繁了，大家一定要有防疫的觀念，一起來努力，以過去SARS的經驗，以及現在更進步的防疫工具或醫療體系，大家要做好防疫的工作，平安度過這次難關。

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