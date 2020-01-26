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武漢肺炎》柯P：中央應先開專家會議 制定防疫一體標準

中國武漢肺炎疫情延燒，柯文哲建議，衛福部防疫小組明天應先開專家會議，決定台灣下一步怎麼做，不宜讓台灣各縣市政府自己去發布命令，否則會亂掉。（記者陳志曲攝）

中國武漢肺炎疫情延燒，柯文哲建議，衛福部防疫小組明天應先開專家會議，決定台灣下一步怎麼做，不宜讓台灣各縣市政府自己去發布命令，否則會亂掉。（記者陳志曲攝）

2020-01-26 13:23:59

〔記者楊心慧／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，台灣陸續出現確診案例，台北市長柯文哲今天上午到關渡宮發送發財金，面對疫情不斷擴散，柯文哲建議，雖然是過年期間，但他認為衛福部防疫小組明天應先開專家會議，決定台灣下一步怎麼做，不宜讓台灣各縣市政府自己去發布命令，否則會亂掉。

世界衛生組織（WHO）配合中國將台灣排除在會議之外，台北市長柯文哲24日表示，對中國封殺台灣其他事沒意見，但這件事會造成台灣防疫困難，他認為絕對不行，被民進黨前立委林濁水批評「太不像話」，柯文哲今天受訪表示，林濁水現在當打手也當得太認真了，別把人家一句話就抹紅、抹黑，台灣和大陸在國際外交場合因政治而互有對答，本來就是預期中的事，那大家就各憑本事，但為什麼在WHO連討論都不討論？

柯文哲指出，兩國交戰武器、大砲什麼都會拿出來用，但是國際公約不能轟炸醫院，醫院打下去，全世界都會說不對，以前和林濁水還不錯，但現在他們太把柯文哲當敵人，他認為不用挑別人一句話就無限放大，來抹黑、抹紅、抹黃，拜託選舉結束了不需要這樣。

行政院長蘇貞昌禁止出口口罩的政策引起討論，柯文哲說，這涉及專業，要知道台灣口罩的生產量、預期風險，如果大陸缺貨雖可以趁機撈一筆賺，但台灣的風險是多少？「我就不敢評論禁止N95口罩出口是對還錯，要先知道台灣N95的庫存量、瞬間產量，甚至要擴增的話產量是多少，所以我不知道的話就不要鬼扯了。」

針對香港已確定公立醫院禁止探病，台灣是否要跟進，柯文哲說，如果中央政府命令就會照做，但中央還沒有命令，若地方下命令卻沒效果會被覺得是假會（台語），雖然現在是過年期間，但他認為還是要開防疫會議，讓專家討論，看是否制定台灣一體的標準，像公醫院這樣，或是食品餐飲業要不要全部戴口罩都需討論，因此他建議，衛福部防疫小組明天先開專家會議，決定台灣下一步怎麼做，不宜讓台灣各縣市政府自己去發布命令，否則會亂掉。

媒體詢問，目前台商回台似乎受到一些問題，是否為兩岸因素？柯文哲說，兩岸不管怎麼打，不管怎麼對抗，醫療是基本工作，兩邊交戰沒有一個文明國家敢去轟炸醫院。

被問到有台商跑到高雄歌舞廳，柯文哲說，新興傳染病一定會進來，重點是進來能不能封鎖住，台灣在武漢的人這麼多，如果要撤回來這個都是專業。

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