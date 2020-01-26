黃安發燒去新竹馬偕看診？ 院方：勿發布不實疫情訊息
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕網傳藝人黃安發燒不適至新竹馬偕醫院就診，院方今天上午特別澄清查無此事，若有人再惡意散播不實訊息，院方將依法提告！
院方表示，昨日網路瘋傳，藝人黃安年初到過湖北，之後身體不適發燒，表示要到新竹馬偕醫院看看。院方經再三查證，發表聲明如下：
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1.經查現年57歲、本名黃宏X之藝人黃安，近一、兩年來未曾至新竹馬偕就診。
2.有關黃安至新竹馬偕就診訊息，已有許多媒體報導是假消息。
3.院方日前收治一例疑似感染武漢肺炎病患，目前已確認排除。
4.院方秉持負責及堅守防疫態度，當下即便尚未確診，仍在急診貼公告提醒大家戴上口罩，並立即於當日添購最新體溫偵測相關設備，變更醫院出入動線、增設戶外發燒檢疫站以加強發燒民眾之分流（站內人員穿防水隔離衣、帽子、手套、N95口罩），以期將疑似個案有效區隔。一般醫護人員均佩戴外科手術口罩，採最高防疫等級，以保護就醫民眾及醫療人員之安全。
5.新竹馬偕全院醫護人員正犧牲年假為防疫而努力，在此呼籲民眾勿發布不實疫情訊息，不但引起没必要之民眾恐慌，也增加現場醫護不必要之負擔。如再惡意散播不實訊息，院方將依法提告。
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