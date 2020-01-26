武漢肺炎》染病台商趴趴走 韓國瑜：警方已當重大案件處理

高雄市長韓國瑜指出，已要求警方重建染病台商返台後接觸人事地物。（記者王榮祥攝）

2020-01-26 12:10:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天上午視察高雄市立民生醫院，了解傳染性肺炎發燒篩檢流程與處置措施，他指出，疑似被台商感染的舞廳女性員工，今天下午或晚上就能確定是否被傳染，警方也正對染病台商重新建立他返台後的行程，包括所有接觸的人事地物，把這件事當重大案件處理。

韓國瑜今天由衛生局長林立人、新聞局長丁樂群陪同，到市立民生醫院視察，他進入醫院前比照一般民眾戴上口罩、量測額溫，沒問題後才進入院內。

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韓國瑜聽取院長顏家祺與醫護人員簡報，接著了解發燒篩檢站、救護車除汙區等空間配置與功能，對於醫護人員的辛勞頻頻致謝。

他指出，針對傳染性肺炎，市府各單位會全力以赴，昨天疑似被台商傳染的舞廳女性員工，大概在下午或晚上就可確定是否遭受感染？

他說，已要求警察局，針對染病台商從回到高雄後第一個時間點、行經任何路線，都要重新建立，大概今天或明天，台商返台後所有接觸的人事地物會全部重建，警察局將這件事當重大案件處理，重建完畢就會知道他接觸什麼？還有他本人有沒有遺忘什麼，這都要查出。

韓國瑜強調，他從北部趕回，先前行程已全部取消，全力投入防疫工作，如今疑似出現破口，醫療人員壓力最大，希望能控制下來，而染病台商最少接觸80多人，可能有些民眾被接觸過，但到現在還不清楚，所以市府儘速公告出去，請大家密切注意、自主管理。

韓國瑜也呼籲所有市民朋友這段時間需嚴陣以待，市府各局處也會攜手合作、共同防疫。

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韓國瑜上午視察民生醫院發燒篩檢措施，入院前先接受額溫測量。（記者王榮祥攝）

韓國瑜聽取民生醫院院長顏家祺簡報。（記者王榮祥攝）

韓國瑜視察民生醫院救護車除汙區，同時感謝醫護人員辛勞。（記者王榮祥攝）

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