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金門媽祖平安鹽祭登場 雙獅咬大蟒、救水獺吸睛

金門「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展」登場，揭幕式中的雙獅救水獺表演，白獅緊咬大蟒不放，準備救出桶中水獺。（記者吳正庭攝）

金門「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展」登場，揭幕式中的雙獅救水獺表演，白獅緊咬大蟒不放，準備救出桶中水獺。（記者吳正庭攝）

2020-01-25 16:44:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展」系列活動今天起至農曆初三止，在金門縣水產試驗所、金門天后宮、石雕公園場區登場。開幕式上，一齣由歷史故事「趙子龍截江救阿斗」藉題改編「救水獺」的舞獅表演，引入生態保育觀念，先為活動帶來高潮。

金門縣長楊鎮浯（左二）農曆春節帶著另一半張婭玲（左一）走春，參加水試所活動並贈送「Q版水獺公仔」新春禮物。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（左二）農曆春節帶著另一半張婭玲（左一）走春，參加水試所活動並贈送「Q版水獺公仔」新春禮物。（記者吳正庭攝）

金城鎮北門天震堂領團人許績才率領的舞獅隊，在兩張象徵三國時代趙子龍與張飛長江截住東吳船隊的船上穿梭，為搶救1隻被大蟒蛇困在木桶中的水獺，雖與原典故不同，但黑、白雙獅身手俐落，白獅緊咬大蟒在空中畫出幾道弧形的揮舞，快速將水獺救出，融入生態觀念的傳統表演首次在金門曝光，仍緊扣近千名遊客目光；「雙獅救水獺」的含意也在家長向小朋友說明下，突顯寓教於樂的功能。

金門水試所「樂不思蜀釣魚趣」活動，不少釣客滿載而歸，臉上掛著滿足笑容。（記者吳正庭攝）

金門水試所「樂不思蜀釣魚趣」活動，不少釣客滿載而歸，臉上掛著滿足笑容。（記者吳正庭攝）

楊鎮浯說，希望藉由媽祖平安鹽祭活動，為金門祈福，在大家努力下，金門的未來越來越好；他親自將「Q版水獺公仔」的新春禮物，送給現場排隊人潮。

金門水試所「樂不思蜀釣魚趣」活動，有的釣客下竿2小時，魚獲不斷。（記者吳正庭攝）

金門水試所「樂不思蜀釣魚趣」活動，有的釣客下竿2小時，魚獲不斷。（記者吳正庭攝）

金門水試所表示，有媽祖加持植福的「平安鹽御守」，每年最受鄉親青睞，今年以「金鼠納福」為設計元素，於農曆正月初一至初三，每天上午10點、11點、12點及下午2點、3點、4點共6個時段（初一上午除外），在水試所廣場分送，每時段限量贈送200個。

金門「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展」系列活動即日起登場，現場擺設攤位，客源不斷。（記者吳正庭攝）

金門「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展」系列活動即日起登場，現場擺設攤位，客源不斷。（記者吳正庭攝）

水試所表示，因應春節系列活動，除了今天祈福儀式中各社區的精彩表演，還有「一帆風順魚具模型」特展，另外，「樂不思蜀釣魚趣」項目中，已陸續移放體重約800至1000公克的「紅鼓魚」約1000餘尾，另也舉辦「金兜蝦炭烤總匯饗宴」，希望提供鄉親春遊活動更多元的選擇。

金門「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展」系列活動登場，現場擠進可觀人潮，場面熱鬧。（記者吳正庭攝）

金門「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展」系列活動登場，現場擠進可觀人潮，場面熱鬧。（記者吳正庭攝）

金門「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展」系列活動登場，現場擁進不少返鄉走春人潮。（記者吳正庭攝）

金門「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展」系列活動登場，現場擁進不少返鄉走春人潮。（記者吳正庭攝）

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