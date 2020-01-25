01/25 各報重點新聞一覽

蘆洲湧蓮寺昨抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別是下下、籤王、上上和上上籤。（記者王藝菘攝）

2020-01-25 13:00:50

自由時報

湧蓮寺國運籤：工商上上籤 農是籤王

金鼠年可望是個好年！新北市蘆洲區湧蓮寺昨天晚間抽出俗稱「公籤」的國運籤，農、工、商分別是籤王、上上和上上籤，意味經濟、工商業整體發展欣欣向榮，農業收成豐碩。代表政治的士籤則為下下籤，廟方認為，代表兩岸關係及周遭環境都面臨諸多挑戰。

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武漢肺炎延燒 台灣增2例

武漢肺炎再升溫！中央流行疫情指揮中心昨晚緊急召開記者會，宣布台灣確診病例新增兩例：一是男性台商、一是中國籍女性旅客，年紀皆約50幾歲，都在1月21日入境。連同正好是當日確診的女性台商，國內共3例境外移入確診病例。

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節能家電補助到年底 要買要快

總經費達75.06億元、為期3年的「縣市共推住商節電」將在今年落日；其中的節能家電汰舊換新補助動向備受關注，因去年擴大到住宅部門，汰換潮「大爆發」，已從今年先「預支」10億元預算。經濟部能源局坦言，補助不應常態化，且去年已催出民眾汰換意願，節能家電補助也不排除走向退場。

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聯合報

武漢肺炎 我再增兩例「兩岸旅遊團雙向暫停」

武漢肺炎疫情失控，大陸多個省市淪陷，昨天對外發布旅遊禁令。我交通部觀光局也宣布，從今天凌晨零時至1月31日，全台暫停出團到大陸旅遊，但不含港澳與自由行。另外，中央流行疫情指揮中心昨宣布，我再增兩例境外移診武漢肺炎確診病例，並宣布提升旅遊戒備，原本禁止武漢團入境，現全面禁止所有湖北團入境。

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疫情緊！吃退燒藥闖關…「漏網之魚」將重罰

我國昨天新增2名武漢肺炎的確診個案，一是50多歲男性台商，20就有發燒等症狀，以為是感冒在當地就診，可能服用含止咳退燒藥物，導致21日從武漢返回台時，順利通過場發燒篩檢，但因症狀未改善，23日就診通報，昨天確診。

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中國時報

長假與嘗鮮效應 蘇花改車流今恐爆量

春節連續假期在初一湧現旅遊車潮！高速公路局官員指出，國道5號在春節連假交通中「初一是挑戰」！恐從清晨6時就開始塞車，加上蘇花改在今年1月6日全線通車，長假與嘗鮮效應，初一從台北經國5南下宜蘭，以及經蘇花改到花東地區的車流將爆大量。

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年後北部低溫約僅10度

受到強烈大陸冷氣團影響，29日至31各地天氣寒冷，中南部日夜溫差大，東半部地區有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，據中央氣象局預報指出，受到冷氣團及輻射冷卻影響，預估年後北部低溫為10度至11度，不排除為寒流。

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武漢肺炎升溫，一名身著防護裝的護士，昨日在中國湖北省武漢市第五醫院檢查溫度計。（法新社）

節能節氣補助。

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