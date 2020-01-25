聽金孫話買「有車車」彩券 新竹阿公幸運刮出100萬大獎

台灣彩券公司推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂，彩券上印有賓士車圖案。（台灣彩券公司提供）

2020-01-25 12:53:31

［記者蔡孟尚／新竹報導］台灣彩券公司今天表示，新竹縣有個阿公聽孫子「小賢」的話到竹北市來富商行買印有賓士車圖片的刮刮樂彩券，結果幸運刮出100萬元大獎，這名阿公立刻打電話給「小賢」媽媽說：「『小賢』真的是我的好金孫啊！」

來富商行店員莊梅燕說，跟媽媽從宜蘭回新竹看阿公、阿嬤的「小賢」，19日中午跟媽媽和阿嬤到店裡來買彩券時，就希望大人買「有車車」的那張，但印有賓士車圖片的彩券一張售價2000元，阿嬤基於價格考量沒有買，讓他相當失望，但平時不會吵著要買東西的「小賢」，晚上在回宜蘭路上卻不斷碎碎念說要買「有車車」的彩券，他媽媽只好打電話回家請阿公去買。

請繼續往下閱讀...

「小賢」的阿公當天晚上就用「小賢」的生日號碼「17號」買了一張「2000萬超級紅包」帶回家刮，沒想到真的刮中大獎100萬元，他馬上打電話給女兒說：「『小賢』真的是我的好金孫啊！」

莊梅燕說，這個阿公後來把「聽金孫話中大獎」喜事跟來富商行分享，他除了把刮出100萬元的彩券照片留給商行做紀念外，並包個紅包給店員致謝，這兩天有不少顧客獲悉來富商行賣出100萬元大獎的刮刮樂彩券，也紛紛來買彩券，希望能沾喜氣也中大獎。

「小賢」阿公聽金孫的話買了這張刮刮樂彩券，幸運刮出100萬元大獎。（來富商行提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法