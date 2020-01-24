看表演迎新春！歡樂宜蘭年除夕守歲晚會今晚登場

歡樂宜蘭年除夕守歲晚會，今晚於宜蘭市丟丟噹森林廣場舉行，飛天小火車下擠滿人潮。（記者游明金攝）

2020-01-24 22:37:11

［記者游明金／宜蘭報導］「鼠慶豐年」2020歡樂宜蘭年除夕守歲晚會，今晚於宜蘭市丟丟噹森林廣場舉行；起爐祈福、趕年獸迎新年等都具特色，是全國唯一除夕守歲跨年活動，最後在大家倒數聲中迎接新春，全縣廟宇鐘鼓齊鳴，開啟平安幸福的一年。

歡樂宜蘭年邁入第27年，已成為宜蘭春節的傳統文化，保存並創造屬於「宜蘭」的年味；除夕守歲晚會」起爐儀式於晚間9點半開始，由充滿活力的電音三太子以及喜氣洋洋的財神，引領民眾進入會場。再由蘭陽戲劇團帶來《老鼠娶親》表演，精彩火舞點燃守歲火熖，意味著將邪瘟病疫驅離，縣長林姿妙並於火爐內投入祈福卡，祈願縣民皆能「樂居宜蘭」。

請繼續往下閱讀...

主舞台節目在晚間10點進入另一波高潮，來自日本九州的「野武士太鼓團」，帶來日本傳統武士精神的鼓樂打擊表演；玻利維亞「安地斯樂團」與大家分享安地斯山脈的神祕樂音；台灣女子跨界國樂樂團「無雙樂團」也有精采演出。

根據傳說，除夕夜晚上，會有兇惡年獸出來威嚇民眾；最後的「十二生肖鎮年獸」，由身聲劇場與藝想台灣劇團演出年獸傳說，十二生肖與民眾齊心驅年獸，結合眾人力量，將年獸趕出蘭陽平原，平安過好年。

隨著跨年倒數，縣長林姿妙與現場民眾一起迎接新春，並發送3600份鼠年紀念紅包。宜蘭縣政府表示，希望透過除夕晚會，不管是趕年獸動態表演、活潑有趣童玩遊戲，提供熱鬧、溫馨、快樂的新年，喚起大家對傳統年俗的重視與珍惜。

歡樂宜蘭年今晚登場，丟丟噹森林廣場佈置得喜氣洋洋。（記者游明金攝）

歡樂宜蘭年精彩表演，與民眾守歲迎新年。（記者游明金攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法