過年到衛武營走春 布袋戲3大經典戲碼迎賓

栢優座推出《大年初一前晚的那頓飯》。（衛武營提供）

2020-01-24 21:33:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營國家藝術文化中心今年首度推出過年節目，初二推出抽籤樂、版畫體驗、文創快閃店與市集等，初三起由布袋戲大師陳錫煌帶來3場經典戲碼、栢優座推出《大年初一前晚的那頓飯》，歡迎民眾到台灣文化客廳走春，熱鬧迎鼠年」。

衛武營國家藝術文化中心過年除了除夕（1月24日）、初一（1月25日）休館，初二（1月26日）回娘家，衛武營推出「武營新春好運來」連串活動，包括抽籤樂、版畫體驗、文創快閃店與市集等，處處有驚喜。

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初三起由布袋戲大師陳錫煌帶來《老鼠娶親》、《巧遇姻緣》、《七俠五義-陷空島》是布袋戲三大經典戲碼，改編自民間故事與傳奇演義，在陳錫煌的手中卻能帶來新意，為傳統掌中戲注入新活力，1月27日（一）、1月28日（二）在衛武營表演廳演出。

衛武營表示，陳錫煌運用細緻操偶技巧，展現偶戲武打特技，如打盾牌、耍盤子等高難度雜耍，一雙巧手，讓戲偶表情豐富變化無窮，栩栩如生的演繹手法，令大小朋友為之著迷。

另傳統京劇青年演員組成的栢優座，吸納東西方戲劇特色，在現代劇加入古典基調，開拓出嶄新的劇場演出形式，推出《大年初一前晚的那頓飯》，以三國時代長坂坡之役故事背景為引，將於1月28日（二）、1月29日（三）衛武營戲劇院演出。

衛武營表示，此次不探討留名青史的大人物，而是將視角轉移到戰場上的無名小卒身上，讓小兵透過懷中的那封信替自己說故事，也藉此投射到現代人返家團圓的情景，讓觀眾隨著劇中人物的思緒，思考著如何面對每個家庭的「那頓飯」，讓今年回家，團一個不一樣感受的圓。

衛武營指出，即日起至2月9日（日），至館內7間風格店鋪或3樓服務中心購票，消費累計滿350元，即可參加春節限定「抽籤樂」乙次，除可獲得衛武營春節限定好運詩籤，並有機會抽中精美商品、店鋪抵用券、兌換券等10多項獎品。

衛武營說，1月26日（一）至2月2日（日）還有限定獎項版畫體驗，獲獎者可使用衛武營限定版模，免費製作版畫；衛武營也與「URBAN FARMER城市小農」合作，在3樓樹冠大廳開設快閃店，讓民眾體驗「宅配一畝田到家中，讓農場到餐桌零距離」的自耕自食生活態度；「邊緣工事」每天上午11時至下午8時，將在榕樹廣場南側，推出春節版黃昏市集，包括文創商品、輕食及互動塗鴉區。

衛武營閱讀窩由台灣福興文教基金會贊助開設，目前已有200本書籍，今年台灣福興捐贈衛武營閱讀窩200本新書，將於春節期間上架，書目包含去年衛武營和高雄市立圖書館合辦「高雄雄厲害」書展書籍、「高雄雄厲害」系列藝術家與策展人衛武營戲劇顧問耿一偉推薦、台灣福興員工選書，相關主題涵蓋高雄城市人文、歷史建築、海港文化、社區街巷創新、工藝采風、地景與美食等在地文化，讓春節來館民眾自在徜徉書海。

此外，「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」，也將持續展出至1月30日（四）結束。春節相關活動和節目訊息，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢

布袋戲大師陳錫煌將帶來《老鼠娶親》、《巧遇姻緣》、《七俠五義-陷空島》是布袋戲三大經典戲碼。（衛武營提供）

布袋戲大師陳錫煌將帶來《老鼠娶親》、《巧遇姻緣》、《七俠五義-陷空島》是布袋戲三大經典戲碼。（衛武營提供）

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