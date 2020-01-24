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武漢肺炎》台灣新增2確診病例 1台商、1中國旅遊團員

中央流行疫情指揮中心今晚間7點30分臨時緊急開記者會。（記者鄭瑋奇攝）

中央流行疫情指揮中心今晚間7點30分臨時緊急開記者會。（記者鄭瑋奇攝）

2020-01-24 20:21:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今晚間7點30分臨時緊急開記者會，宣布中國武漢肺炎台灣確診病例新增2例。中央流行疫情指揮中心指揮官，衛福部長陳時中表示，今天台灣有新增兩例武漢肺炎確診案例，其中1例是台灣籍50多歲男性，是在武漢台商，1月21日從武漢返台後，昨日以為是感冒去診所就醫，經快篩確認為新型冠狀病毒陽性；1例是50多歲中國籍女性，是武漢來台旅遊團，1月21日入境後，昨日發病第一時間檢驗室流感，後續經過病毒檢後，確認為武漢肺炎。

陳時中表示，武漢台商1月20日出現感冒症狀，後續有服一些感冒藥有止咳退燒，所以入境時沒被發現。他本人也一直以為是感冒，直到昨日再到診所治療後，就進入通報體系即時檢疫，就發現是武漢肺炎。另一例中國武漢旅遊團，同樣是1月21日入境，原定1月28日離開台灣。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，2確診病例並非搭同班飛機來台，男性台商返台後，外出都有戴口罩，風險相對較低。陳時中表示，疫調人員已有去訪視，針對密切接觸過的26人都有掌握。中國籍女性則是武漢旅遊團，這幾日都是跟著旅行團行程在走，陳時中表示，旅遊團所有行程、去過的地點、接觸者都在掌握中，但不會公布她們去過哪些地方。

截至1月24日下午4點，國内嚴重特殊傳染性肺炎新增35例通報，截至目前共通報168名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為3名確診。首例於1月21日已公布，目前42名排除、23例初驗陰性、其餘仍待檢驗。後續指揮中心持續統籌整合各部會資源與人力，加強國際機場、小三通港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並確保防疫物資整備，防供應短缺或哄抬的相關假訊息發生，降低民眾恐慌。陳時中表示，台灣口罩絕對夠，廠商會持續生產，民眾要注意戴好口罩、夾緊封閉，並保持個人衛生習慣。

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