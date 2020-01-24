因應武漢肺炎 嘉市成立應變中心並完成醫療整備

嘉義市長黃敏惠（中）今天除夕在衛生局召開「嘉義巿嚴重特殊傳染性肺炎疫情跨局處整備第一次會議」。（記者丁偉杰攝）

2020-01-24 21:23:41

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕因應武漢肺炎疫情，採取預防措施與應變對策，嘉義市長黃敏惠今天除夕下午4點在衛生局召開「嘉義巿嚴重特殊傳染性肺炎疫情跨局處整備第一次會議」，了解全市防疫整備狀況，同時也宣布「嘉義市應變指揮中心」正式成立，嘉基、聖馬等五大醫院也完成醫療整備，守護民眾安心過春節。

黃敏惠表示，市府在武漢肺炎升溫，就開始各項整備工作，除要求各醫療院所提高警覺，密切做好衛生宣導與通報作業，更在過年前22日就召集全市主要醫療院所與消防局、東、西區公所等單位，召開「嚴重特殊傳染性肺炎」疑似個案收治動線及卸除清消救護車教育訓練。

請繼續往下閱讀...

市府衛生局長張耀懋今天上午前往嘉基、聖馬等五大醫院，檢視醫院防疫整備、發燒篩檢站、隔離病房的開設、發燒病人的分流等重點，再次檢視全市醫療整備能量。

黃敏惠說，今天是除夕，返鄉遊子都回到嘉市，接著要迎接來嘉觀光人潮，在家戶團圓時刻，市府各局處首長齊聚召開跨局處整備會議，且成立應變指揮中心，目標就是要多做一些準備，守護家園，讓市民朋友過個好年。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

嘉市各大醫院完成醫療整備，守護民眾安心過春節。（記者丁偉杰攝）

嘉市衛生局長張耀懋（左一）今天到各大醫院了解醫療整備情況。（記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法