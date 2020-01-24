法鼓山「除夕撞鐘跨年祈福」 蔡英文、馬英九大選後將首度同台

法鼓山佛教世界園區今晚將舉辦「除夕撞鐘跨年祈福」，蔡英文總統、前總統馬英九、雲門舞集創辦人林懷民等人都將蒞臨。圖為法鼓山今年首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，帶領大眾進入《法華經》的世界，共同聽聞佛陀絕妙法語。（法鼓山提供）

2020-01-24 17:15:43

〔記者俞肇福／新北報導〕今天晚上是農曆春節的除夕夜，位於新北市金山區法鼓山佛教世界園區也將舉辦「除夕撞鐘跨年祈福」，蔡英文總統、前總統馬英九、雲門舞集創辦人林懷民等人都將蒞臨，這也是蔡、馬2人選後首度同台；蔡英文、馬英九與法鼓山方丈和尚果暉法師及僧俗信眾代表，將共圓第108響法華鐘聲，法鼓山邀請民眾今天晚上9點後，到法鼓山來一起撞鐘，也可以透過網路直播，歡迎民眾在除夕夜，一起靜心聽聞108響鐘聲沉澱心靈，為自己、親友與世界許個好願。

法鼓山表示，除夕夜到法鼓山撞鐘祈福，在《法華經》無上法音與無量無數佛菩薩的慈悲護佑下，領受靈山淨土的鐘聲幸福、讓鐘聲帶來一心的安定，除煩惱、得福慧，祈願新的一年發願行願、造福人間；今年法鼓山還將首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，帶領大眾進入《法華經》的世界，共同聽聞佛陀絕妙法語。

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果暉法師表示，法鼓山今年度的主題「培福有福」，齊心祈願國家、社會及全世界人類，風調雨順、族群共融、平安和諧。鼓勵民眾以福報來培養智慧，以智慧來運用及增長福報；而我們幫助眾生，心無所求，沒有一絲一毫自我中心的執著，才是真正的培福有福。

法鼓山表示，新春期間，歡迎民眾來金山世界佛教園區尋覓「隱藏版」的驚喜，荷葉、祥雲、石窟、雙掌合十等意象的大型竹編藝術裝置，彌陀殿新穎的多媒體互動祈願樹，現場還有結合傳統藝術與禪法的手作體驗、以茶結合禪修的「初心奉茶」，讓闔家享受一趟美好的春禪饗宴。

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