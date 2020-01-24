為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

法鼓山「除夕撞鐘跨年祈福」 蔡英文、馬英九大選後將首度同台

法鼓山佛教世界園區今晚將舉辦「除夕撞鐘跨年祈福」，蔡英文總統、前總統馬英九、雲門舞集創辦人林懷民等人都將蒞臨。圖為法鼓山今年首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，帶領大眾進入《法華經》的世界，共同聽聞佛陀絕妙法語。（法鼓山提供）

法鼓山佛教世界園區今晚將舉辦「除夕撞鐘跨年祈福」，蔡英文總統、前總統馬英九、雲門舞集創辦人林懷民等人都將蒞臨。圖為法鼓山今年首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，帶領大眾進入《法華經》的世界，共同聽聞佛陀絕妙法語。（法鼓山提供）

2020-01-24 17:15:43

〔記者俞肇福／新北報導〕今天晚上是農曆春節的除夕夜，位於新北市金山區法鼓山佛教世界園區也將舉辦「除夕撞鐘跨年祈福」，蔡英文總統、前總統馬英九、雲門舞集創辦人林懷民等人都將蒞臨，這也是蔡、馬2人選後首度同台；蔡英文、馬英九與法鼓山方丈和尚果暉法師及僧俗信眾代表，將共圓第108響法華鐘聲，法鼓山邀請民眾今天晚上9點後，到法鼓山來一起撞鐘，也可以透過網路直播，歡迎民眾在除夕夜，一起靜心聽聞108響鐘聲沉澱心靈，為自己、親友與世界許個好願。

法鼓山表示，除夕夜到法鼓山撞鐘祈福，在《法華經》無上法音與無量無數佛菩薩的慈悲護佑下，領受靈山淨土的鐘聲幸福、讓鐘聲帶來一心的安定，除煩惱、得福慧，祈願新的一年發願行願、造福人間；今年法鼓山還將首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，帶領大眾進入《法華經》的世界，共同聽聞佛陀絕妙法語。

果暉法師表示，法鼓山今年度的主題「培福有福」，齊心祈願國家、社會及全世界人類，風調雨順、族群共融、平安和諧。鼓勵民眾以福報來培養智慧，以智慧來運用及增長福報；而我們幫助眾生，心無所求，沒有一絲一毫自我中心的執著，才是真正的培福有福。

法鼓山表示，新春期間，歡迎民眾來金山世界佛教園區尋覓「隱藏版」的驚喜，荷葉、祥雲、石窟、雙掌合十等意象的大型竹編藝術裝置，彌陀殿新穎的多媒體互動祈願樹，現場還有結合傳統藝術與禪法的手作體驗、以茶結合禪修的「初心奉茶」，讓闔家享受一趟美好的春禪饗宴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔡英文辯論會猛攻慶富案 馬英九：都3年了還講我
2019-12-30 11:57

蔡英文辯論會猛攻慶富案 馬英九：都3年了還講我
看板位置怪怪的...蔡英文、馬英九四人同行四千有找
2019-11-21 11:03

看板位置怪怪的...蔡英文、馬英九四人同行四千有找
買房最怕惡鄰纏身 30世代愛養毛小孩

買房最怕惡鄰纏身 30世代愛養毛小孩
談「韓張配」和「蔡賴配」 馬英九分別這樣反應...
2019-11-12 10:41

談「韓張配」和「蔡賴配」 馬英九分別這樣反應...
昔日批友邦斷交、賣芒果乾 馬英九今微笑與蔡英文握手
2019-10-10 11:56

昔日批友邦斷交、賣芒果乾 馬英九今微笑與蔡英文握手
2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡

2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡
生活今日熱門
2020-01-24 10:30

武漢肺炎26死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-23 22:11

傻眼！創意？愛河畔擺水管「腦燈」 高雄人：以為是垃圾

2020-01-24 18:09

武漢肺炎》疫情升溫 觀光局通知全國旅行社禁止出團中國

2020-01-24 01:02

外科用口罩哪面朝外？戴錯恐狂吸他人飛沫遭感染

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播