春節假期塞車一忍3、4小時 小心憋尿藏危機！

年假出遊返鄉，塞車又遇尿意來襲，一憋就是3、4個小時，潛藏泌尿道感染風險。（記者翁聿煌攝）

2020-01-23 22:30:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕每逢年假，許多人都會規劃出遊或返鄉，當塞車又遇尿意來襲，只能久坐在小空間內，無法順心如廁，一憋就是3、4個小時，潛藏泌尿道感染風險。針對連假隱藏危機，台北慈濟醫院泌尿科醫師羅啟文提供民眾長途車程免於憋尿的小妙招，讓民眾能健康歡喜度連假。

羅啟文說，一般人膀胱容量約300-500cc，大約在250cc時產生脹尿感，450cc以上時則會變成急迫感甚至會感覺下腹不適；一天的解尿量取決於水分的攝取量，在正常水分攝取的情況下應為1500~2000cc左右，也建議每3-4個小時至少排尿一次，避免尿液囤積膀胱過久繁殖細菌，造成泌尿道感染機率上升。

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萬一感染，症狀因每個人的體質而不同，常見下腹部脹痛、排尿刺痛、排尿灼熱感等病症，嚴重時可能出現血尿、發燒、畏寒等情形，更嚴重可能演變腎盂腎炎，甚至引發敗血症。羅啟文指出，泌尿道感染多以抗生素治療，臨床上5到7天即可獲得改善。

羅啟文說，泌尿道感染好發族群為護理師、百貨公司櫃姐、工程師等因工作繁忙經常憋尿的職業人員，特別提醒懷有身孕的女性、曾有泌尿道感染病史或有排尿功能障礙、糖尿病或是免疫力功能低下的民眾，更要小心。

為避免連假在外如廁不便，憋尿導致泌尿道感染，羅啟文建議：

1.規劃旅途時間，如預期車程較長，上廁所不方便，乘車前注意攝取的水量。

2.避免飲用利尿飲品，如咖啡、酒精、汽水等，以免咖啡因刺激膀胱迫尿肌收縮。

3.上車前避免吃太鹹、太刺激的食物，如辣椒、香菜、洋蔥、韭菜、薑黃、咖喱等，而攝取大量水分，造成尿量增加。

4.如預期下段旅程有較長塞車時間，即使沒有尿意，也建議至休息站走走放鬆，或是解尿排空。

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