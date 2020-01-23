武漢肺炎》在台武漢團改飛其他城市 1/28全數離境

中國武漢今日上午10點封城後，台灣直飛武漢航班也已全數暫時停飛。圖為武漢天河機場今日取消各航班。（法新社）

2020-01-23 18:58:01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國武漢今日上午10點封城後，台灣直飛武漢航班也已全數暫時停飛，台灣並無在武漢旅遊的旅行團，不過仍在台灣的武漢旅遊團共8團、130人。交通部觀光局長周永暉表示，最後一團會在1月28日離境，旅遊期間皆會由領隊、導遊每日掌握旅客體溫及身體狀況有無異常並定期通報，同時要求團員於密閉空間要配戴口罩。

原訂春節期間會來台旅遊的10團武漢團均已取消，周永輝表示，這些旅遊團在台灣要去的行程、景點、餐廳，仍都是按表操課，沒有受到影響。至於武漢封城後無直航航班，周永暉說，會以人不滯留台灣為原則，安排飛往中國其他城市，這就像有時候要飛回台灣，但桃園機場無法降落時，就改降松山、高雄機場的狀況一樣，不會有問題；目前也沒有旅客說要留在台灣，對於安排飛往其他機場離境，也多表示認同這個做法。

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周永暉說，在台灣的武漢旅遊團，只有後天沒有團離境外，每日都會有1、2團陸續回到中國，最後一團會在28日離開台灣。而武漢團在台灣旅遊期間，都有叮嚀要戴口罩、協調旅館及飯店業者，房間盡可能集中安排，餐廳用餐時間，盡可能透過時間或空間區隔其他旅客等。

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