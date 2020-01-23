快速診斷呼吸道病毒感染 台大、北榮證實可防濫用抗生素

呼吸道病毒感染是老年人急診就診主因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照，記者林惠琴攝）

2020-01-23 18:26:54

〔記者林惠琴／台北報導〕呼吸道病毒感染是老年人急診就診主因，但受限於缺乏病毒快速診斷的工具，通常只能當成細菌性肺炎治療，卻容易導致抗生素過度使用，但台大醫院、台北榮總合作引進床旁快速呼吸道病毒分子診斷的新科技，研究證實可以有效減少不必要的抗生素治療。

台大醫院急診醫學部副教授李建璋表示，快速呼吸道病毒分子診斷只需採集鼻咽黏液檢體，一小時就能快速診斷17種呼吸道病毒與3種非典型病原。

請繼續往下閱讀...

李建璋指出，針對急診老年呼吸窘迫患者進行全面篩查發現，20%是病毒感染，致病病毒前3名包含流感病毒、呼吸道融合病毒、鼻病毒，由於老年流感病毒感染可能不會有發燒、肌肉痠痛等典型症狀，而是直接以呼吸窘迫表現，所以過去不容易及時診斷，給予抗病毒治療率偏低。

李建璋說明，經過證實，和前一年歷史對照組相比，快速呼吸道病毒分子診斷抗生素降階或停藥增加10%，靜脈抗生素天數使用平均減少4.5天，住院天數也縮短2.3天，可以有效減少不必要的抗生素治療。不過，目前仍需自費，價格約8000元至1萬元不等。

該研究獲美國臨床老年醫學领域權威雜誌JAMDA接受，主編特撰社論專文評論，也盛讚該文開啟老年感染控制新方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法