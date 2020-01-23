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快樂過年遠離「心源性猝死」威脅 醫師：避免熬夜及保暖

苗栗醫院心臟科主任陳基利提醒大家注意保暖、補充水份，及避免熬夜或夜間運動，快樂過新年，遠離「心源性猝死」威脅。（記者張勳騰翻攝）

苗栗醫院心臟科主任陳基利提醒大家注意保暖、補充水份，及避免熬夜或夜間運動，快樂過新年，遠離「心源性猝死」威脅。（記者張勳騰翻攝）

2020-01-23 17:52:53

〔記者張勳騰／苗栗報導〕冬天是心血管疾病的好發季節，根據氣象預報，春節長假期間的天氣，可能有「前暖晴、後濕涼、收假寒」三階段「變天」，衛福部苗栗醫院心臟內科主任陳基利提醒有心血管疾病患者，要記得按時服藥，並應做好保暖工作，避免熬夜、清晨低溫時運動。

陳基利指出，「心源性猝死」指的就是心臟病猝死，常見2大發病主因是冠狀動脈問題和心律不整；其中冠狀動脈問題引發心源性猝死約占6成，且容易發生在冬天，也常發生在年長者，而年輕的青壯者發生心源性猝死，比較大的機率是惡性心律不整所引起。

陳基利表示，「原發性心律不整」或是「遺傳性心律不整」，通常有可能是心臟結構原本就有異常，例如心肌肥厚或心臟瓣膜疾病，所導致惡性心律不整；「次發性心律不整」主要多由心肌梗塞或心肌炎引起，因為心肌缺血受損引發心律不整。將近一半的急性心肌梗塞患者，會出現惡性心律不整，但程度不一，大部分不會嚴重到猝死。

陳基利指出，心律不整有時毫無症狀，有時會感覺心臟亂跳或是不規則跳動，當心律不整嚴重時，可能引起病人休克、昏倒甚至猝死，因為心房喪失收縮功能，血液容易在心房內淤滯而形成血栓，血栓脫落可隨著血液至全身各處，導致腦中風、肢體動脈栓塞（嚴重者甚至需要截肢）等。通常病人年齡小於60歲的心房顫動腦中風的年發生率為1％左右，而在60～75歲以上的病人，腦中風的年發病率為2％。

陳基利提醒，民眾若有上述症狀或曾經有栓塞病史、高血壓病、糖尿病、冠心病、心衰、左心房擴大、年齡超過65歲等，千萬不能掉以輕心，一定要定期至心臟內科檢查，及早發現及早治療。此外，平日要多留意保暖、避免熬夜和避免夜間劇烈運動、適時補充水份、定期健康檢查等，都是預防「心源性猝死」要特別注意的。

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