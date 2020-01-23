抖！實驗連吃35天人肉：野貓愛挑「嫩的」部位

研究顯示野貓吃人肉愛從柔軟的部位下手。圖為示意圖。（情境照）

2020-01-23 21:46:08

〔即時新聞／綜合報導〕除了狗之外，貓同為人類最心愛的動物，但實驗發現野貓也會吃人肉。此項研究來自法醫科學實驗，主要是為了了解人類屍體若放置在野外，會不會遭到野貓的啃咬，並希望由此增加法醫鑑識知識。研究團隊還意外發現，貓會挑「嫩的」部位吃。

根據《Science Alert》報導，貓食人肉的事情雖然罕見但也時有所聞，但通常發生在身故主人與家貓共處一室時。然而，野貓也會對人肉感興趣嗎？由於野貓數量多又常見，因此若能更精準地區別屍體本身的創傷與野貓造成的損壞，對法醫科學的鑑識能力是很大的助益。

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科羅拉多梅薩大學（Colorado Mesa University）的研究團隊開展一項實驗。他們將人類屍體置留戶外，並架設攝影機，以便觀察自然環境對對屍體造成的影響。研究團隊攝影機拍攝到兩隻野貓造訪屍體。由於屍體放置地點超越周圍區域的家貓活動範圍，且野貓有夜歸的習性，可以推斷這兩隻貓為野貓。

第一隻貓是一隻虎斑貓，牠造訪的屍體來自一名79歲婦女。虎斑貓到場前，屍體已經冷卻，虎斑貓掃視肉身，並鎖定左手與胸部柔軟的部位開吃。儘管附近仍有40具屍體等著牠「臨幸」，但虎斑貓仍連續35天晚上吃「回頭肉」。

第二隻貓是一隻黑貓，牠的大餐是一個經過屍檢的70歲男子，牠一樣選擇了嫩的部位。黑貓從左肩的傷口開吃，吃掉了左臂、肩部與腹部的脂肪部位。牠在16天有10個晚上再訪，消失1個月後又連續回歸兩個晚上，牠對周圍的屍體一樣沒有興趣。

家貓食人屍大多是也是從柔軟部位下手，例如嘴唇、鼻子或手腳，但實驗放置戶外的屍體沒有著衣，因此野貓有更多更好的選擇。同時研究人員發現，兩隻貓除了愛吃「嫩的」還講求「新鮮度」，當屍體腐化加劇時，牠們即失去食欲。雖然此項實驗證明野貓會食人屍體，但置在戶外的屍體對野生動物而言可是天上掉下來的大餐，能省去不少打獵力氣，如此何樂不為，但不代表野貓更偏好吃人肉。

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