為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

澎湖春節連續假期 首度啟動軍機運輸

澎湖春節連續假期首日，松山機場湧入候補人潮，澎湖首度啟用軍機運輸。（澎湖旅遊處提供）

澎湖春節連續假期首日，松山機場湧入候補人潮，澎湖首度啟用軍機運輸。（澎湖旅遊處提供）

2020-01-23 17:02:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日是小年夜，也是春節連續假期首日，澎湖首度啟用軍機投入春運，在立委楊曜與澎湖縣政府通力合作下，國防部出動C -130運輸機，下午2時11分由台北松山機場，載運70名旅客飛往澎湖機場，票價1000元，44分鐘後安抵澎湖，楊曜親往機場接機，感謝國軍弟兄的協助。

由於今年遠東航空在春節連續假期前夕，突然無預警停航，打亂原先民航局春節運輸規劃，影響最大的是離島春運，立委楊曜與澎湖縣政府旅遊處，第一時間投入與民航局、交通部、國防部及各航空公司協調，除放大機型及出資近500萬包機50架次外，並協調軍機投入春運工作，以讓每一位旅外民眾都能順利返鄉過年為目標。

春節連續假期首日，為春運第一波運輸高峰，澎湖航空站運量，台北往澎湖共23班，提供座位數2128個座位數；高雄往澎湖共17班，提供座位數1426個座位數；台中往澎湖共11班，提供座位數80個座位數；台南往澎湖共5班，提供座位數350個座位數；嘉義往澎湖共1班，提供座位數70個座位數；金門往澎湖共1班，提供座位數70個座位數 ；七美往澎湖共1班，提供座位數19座位數，合計59班，總座位數為4867座位數，離場亦同。

雖然加班機陸續開出，但仍有千餘人無法返鄉，因此今日首度啟動軍機，台北加1班C-130進行輸運。C-130台北往澎湖1411起飛，1455落地，1505離場。搭乘人數70人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澎湖立委楊曜要求民航局 保障遠航春節旅客改訂他航
2019-12-17 16:17

澎湖立委楊曜要求民航局 保障遠航春節旅客改訂他航
遠航停飛 春節離島第2波加班機延後開賣
2019-12-14 20:16

遠航停飛 春節離島第2波加班機延後開賣
永慶房屋年度冠軍爽搭百萬超跑登場

永慶房屋年度冠軍爽搭百萬超跑登場
遠航停飛》澎湖離島春節運能受衝擊 民眾恐慌湧入旅行社換票
2019-12-12 19:39

遠航停飛》澎湖離島春節運能受衝擊 民眾恐慌湧入旅行社換票
遠航停飛》民航局找華信、立榮幫忙 12/13國內線增14架加班機
2019-12-12 18:35

遠航停飛》民航局找華信、立榮幫忙 12/13國內線增14架加班機
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
生活今日熱門
2020-01-22 21:42

又是他！男子連續散佈彰化爆發武漢肺炎假訊息

2020-01-23 09:44

樂！星宇航空首航 張國煒與旅客合照、機坪揮手道別 影片

2020-01-22 23:01

武漢肺炎17死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-23 08:33

過年紅包學問大？包錯了旺財不足先破財

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播