澎湖春節連續假期 首度啟動軍機運輸

澎湖春節連續假期首日，松山機場湧入候補人潮，澎湖首度啟用軍機運輸。（澎湖旅遊處提供）

2020-01-23 17:02:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日是小年夜，也是春節連續假期首日，澎湖首度啟用軍機投入春運，在立委楊曜與澎湖縣政府通力合作下，國防部出動C -130運輸機，下午2時11分由台北松山機場，載運70名旅客飛往澎湖機場，票價1000元，44分鐘後安抵澎湖，楊曜親往機場接機，感謝國軍弟兄的協助。

由於今年遠東航空在春節連續假期前夕，突然無預警停航，打亂原先民航局春節運輸規劃，影響最大的是離島春運，立委楊曜與澎湖縣政府旅遊處，第一時間投入與民航局、交通部、國防部及各航空公司協調，除放大機型及出資近500萬包機50架次外，並協調軍機投入春運工作，以讓每一位旅外民眾都能順利返鄉過年為目標。

請繼續往下閱讀...

春節連續假期首日，為春運第一波運輸高峰，澎湖航空站運量，台北往澎湖共23班，提供座位數2128個座位數；高雄往澎湖共17班，提供座位數1426個座位數；台中往澎湖共11班，提供座位數80個座位數；台南往澎湖共5班，提供座位數350個座位數；嘉義往澎湖共1班，提供座位數70個座位數；金門往澎湖共1班，提供座位數70個座位數 ；七美往澎湖共1班，提供座位數19座位數，合計59班，總座位數為4867座位數，離場亦同。

雖然加班機陸續開出，但仍有千餘人無法返鄉，因此今日首度啟動軍機，台北加1班C-130進行輸運。C-130台北往澎湖1411起飛，1455落地，1505離場。搭乘人數70人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法