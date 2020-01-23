銀髮族過年常見感冒、腸胃炎及發燒 戴口罩勤洗手不二法門

2020-01-23 16:52:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕根據衛生福利部國民健康署資料，銀髮族農曆過年期間常見的急門診疾病，前3名為感冒、腸胃炎及發燒，且如平常就有多重慢性病，過年還可能因家人回家、病毒互相交換，如感染流行性感冒等病情變化，醫師建議保有健康的不二法門，就是勤洗手、注意個人衛生、戴口罩並適量運動。

嘉義基督教醫院家庭醫學科醫師李安婷分析，腸胃炎是因過年大魚大肉，長輩吃得過量或過於油膩，甚至有些家庭吃不完，食物已經隔餐仍繼續吃，就易導致腸胃出狀況，常見症狀為急性上吐下瀉；發燒部分，常見原因仍為感冒、腸胃炎，但也可能其他的病毒導致，民眾可注意醫院過年期間門診，或直接掛急診，尤其鼓勵打流感疫苗預防。

李安婷建議預防「撇步」，就是少到人潮壅擠的地方，如要外出，則要注意保暖、戴口罩、勤洗手，家人有病症就應隔離，食物注意衛生，盡量少油、少鹽、少糖，用餐定時定量，大魚大肉的年菜跟零食淺嚐即止。

此外，根據國健署調查，室外易跌傷地點前3名為街道或路邊、公園及運動場或溜冰場還有菜園及農地，而銀髮族因年齡大或有高血糖、高血脂跟高血壓，週邊血液循環跟神經肌肉系統對環境反應較遲緩，應避免到濕滑易跌的場所，或由家人陪伴、穿著防滑的鞋子。

李安婷提醒，銀髮族維持適當運動，除可以消耗吃進肚子的熱量，也能增加肌力，尤其平時少運動的長輩，可能有骨質疏鬆的問題，要注意不要跌倒，建議從如散步這種較緩和的運動開始，再逐漸加重運動強度。

年節期間因長時間看電視、使用3C產品，或者熬夜聊天打牌，造成眼睛表面淚液減少，產生酸澀、疲勞、異物感、甚至視力模糊的乾眼症狀，嘉基眼科醫師謝旻蒼說，除要適當的休息，還可使用人工淚液、熱敷，舒緩不適感並讓眼部肌肉放鬆；有糖尿病的銀髮族，如大魚大肉易讓血糖飆升，增加視網膜出血以及水腫風險，建議飲食以高纖、少油少澱粉的食物為佳。

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