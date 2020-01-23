黃偉哲寺廟發紅包 小年夜到初三參拜50間宮廟

台南市長黃偉哲（前排右三）於小年夜白天到寺廟發送市府開運小紅包給排隊信眾、親子們。（記者王俊忠翻攝）

2020-01-23 15:55:52

〔記者王俊忠／台南報導〕出身台南北門地區的市長黃偉哲，在春節寺廟祈福活動首站於小年夜返鄉啟程，今上午即到佳里金唐殿參拜，市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金與陳昆和也參與。黃偉哲除了為鄉親祈福，也發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包給民眾，現場排隊人潮不斷、洋溢熱鬧年節氣氛。

很多市民朋友採買年菜時驚喜巧遇黃偉哲本人，紛紛拿出手機自拍合照，配合度超高的黃偉哲就像親切的大叔，受到男女老少喜愛，有民眾說，果然是對市民來者不拒的台南暖男。

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第2站黃偉哲到黃氏宗祠崇榮堂，除了向現場等候領開運小紅包的民眾親切招呼、拜早年，也特別向今年總統大選衝出小英總統得票率第一的將軍區鄉親朋友表達謝意。黃偉哲也邀約大家春節期間參與台南行春各種活動，到台南的廟裡走春沾喜氣、祈求諸事大吉，獲得「鼠」於你的福氣滿滿！

市府表示，市長於春節期間展開一系列寺廟祈福活動，從今天小年夜開始，一路跑到大年初三，一連5天走訪50間宮廟、5個商圈，涵蓋台南37個行政區，除了參拜、祈福並發送「鼠來是寶」限量版開運小紅包，祈求台南市政順利、台灣國運昌隆，同時也會到各地商圈拜年，祝福大家鼠年行大運。

黃偉哲的臉書也有同步公布「哲哲發紅包」的寺廟走春參拜行程，將與網友進行互動、抽獎活動；春節期間，大家只要拍到「到處趴趴走」的黃偉哲，並在市長臉書貼文下留言，就能夠參加抽獎活動，有機會得好禮。

市府說，春節連假期間，市府推出精彩豐富的年節活動，包括月津港燈節、龍崎光節－空山祭、鹽水蜂炮及網美打卡拍照熱點六甲菁埔埤落羽松等；深受大小朋友喜愛的紙風車劇團將於1月26日至1月28日在蕭壠文化園區演出，一連3天、精彩可期。

此外，旅客來台南必遊的古蹟景點，市府團隊於春節期間將邀集國內外表演者演出，並為安平樹屋、安平古堡、億載金城、臺灣船園區、赤崁樓、山上花園水道博物館妝點年味氛圍，讓古蹟充滿新春喜氣，更多活動訊息，歡迎連結「2020台南行春」官網查詢。

台南市長黃偉哲於小年夜白天到寺廟發送市府開運小紅包給排隊信眾、親子們。（記者王俊忠翻攝）

台南市長黃偉哲排定從小年夜到大年初三的這五天到寺廟發紅包賀年活動，請想保存市長紅包的民眾儘早到場，以免向隅。（記者王俊忠翻攝）

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