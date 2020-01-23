高雄走春玩什麼？高流逛「潮市集」 駁二蹓「小夜埕」

走逛潮市集，亦可欣賞美麗的港灣風光。（高雄流行音樂中心提供）

2020-01-23 15:49:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕金鼠年的腳步接近，新春若還沒有計劃，不妨到海港城市高雄走春，大年初一至初五，高雄流行音樂中心將與駁二藝術中心串連舉辦「潮市集MATOPIA 」與「駁二小夜埕」，從小農餐車到原創選物，還有40組藝人輪番演唱，可吹著海風感受濃厚港都風情的創意特色市集，另有哈瑪星、鳳山、旗山及大樹4條文化遊程，可走訪百年歷史古蹟景點、體驗春節限定版的手作活動。

預計今年將開幕的高雄流行音樂中心不僅是「借廁所」的場地，鯨魚堤岸戶外廣場自大年初一至初五下午2點到晚上8點將舉辦「潮市集」為未來的開幕暖身，集結80家攤位市集，設有海線貨櫃舞台、森林系文青木作攤位、網美必拍海景野營帳篷等各式創意元素，打造最潮新年走春路線。

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高雄市政府文化局長、高流董事長林思伶表示，屆時將有三大舞台橫跨高流園區鯨魚堤岸的潮市集「貨櫃舞台」、駁二淺三碼頭的小夜埕「閃閃舞台」、LIVE WAREHOUSE「超新星舞台」，以「回娘家過年」為演出主軸，邀請PiA吳蓓雅、卜星慧、淺堤、克里夫、孩子王、謎路人、夕陽武士、The Fur.等南部原創音樂人輪番上陣出。

與高流緊臨的駁二淺三碼頭，大年初一至初五下午2點到晚上9點則有最狂市集「駁二小夜埕」迎鼠年，網羅200間人氣美食和原創品牌，林思伶說：「這些超人氣美食過去讓民眾排到外太空也一定要吃到」，因此今年納入太空元素，包含「星際食堂」限定菜色、原創手作的「繁星市集」，希望遊客放鬆、如無重力般地享受這個熱鬧「星」年！

而市郊景點的文化遊程，包含「哈瑪星福鼠行」的武德殿祈願祭、打狗英國領事館DIY限定紅包；「鳳山新城專鼠行」的鳳儀書院畫糖、黏土、摺紙藝術體驗；「旗山糖鐵甜鼠行」的微積木開賣、喫冰甜甜幸福一整年；「大樹旺來錢鼠行」的台灣鳳梨工場花開鳳纖紙胸針手作，走訪高雄古蹟行春，也可以體驗不一樣的年味。

高流中心的鯨魚堤岸戶外廣場新春期間將舉辦潮市集。（高雄流行音樂中心提供）

大年初一至初五，今年駁二小夜埕將以太空元素為主題設計市集攤位。（駁二藝術中心提供）

大年初一至初五可至駁二小夜埕品嚐超人氣美食餐車。（駁二藝術中心提供）

位於大樹的台灣鳳梨工場，初一將舉辦鳳纖紙胸針手作活動。（高雄市文化局提供）

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