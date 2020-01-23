除夕看診到跨年 「佛心診所」：近日打流感疫苗明顯增加

過年期間，醫師鄭國揚指出患者常因流感、感冒及腸胃炎、過敏、氣喘就醫。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-23 15:47:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕佛心診所來著！台中市有診所連續14年除夕過年看診不打烊，今年邁入第15年，耳鼻喉科及家醫科醫師鄭國揚開業以來每年除夕看診到凌晨跨年，過年都不放假，僅初一覺得病人就醫禁忌才放假一天，今年由於中國的武漢肺炎疫情爆發，台灣也確診首例病患，讓民眾相當擔憂，這2天已有不少民眾趕來接種流感疫苗，就診患者多3成，就怕得了流感要就醫，增加感染風險。

長榮診所長院長及中國附醫、中山附醫副教授鄭國揚提醒，過年大部分的醫院沒看診，除夕就醫急症多，曾經一個晚上看診50個病患，另外過年常見流感、腸胃炎、過敏、氣喘患者就醫，提醒民眾多加防疫。

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鄭國揚說，每年春節為流感高峰期，今年除夕、初一天氣溫暖，初二後變冷又下雨，天氣忽冷忽熱容易感染流感，提醒民眾警覺，還有過年期間民眾吃太飽、吃太油，引發急性腸胃炎，造成腹痛、腹瀉、嘔吐，或是飲食造成皮膚過敏，也有人還沒過年就提前開始打麻將，已經熬了1、2天沒睡，除夕時已經體力不支，頭暈目眩、腳發軟就醫。

鄭國揚說，曾經就有一名60歲患者有高血壓、糖尿病，還熬夜打牌，結果左腳麻木、走路不穩，被家人就近送來診所，已經中風，血壓飆到180mmHg，初步治療後，轉送醫學中心。

去年初二劉姓患者發燒、喉嚨痛、頭痛就醫，發現扁桃腺發炎，他說，還好有診所能就近就醫，不用跑到醫學中心掛急診，鄭國揚提醒過年家人團聚，又門窗不開，造成疾病傳染。

鄭國揚提醒民眾，平常飲食7分飽，過年可以稍微放縱一點到8、9分飽，但絕對不要吃到撐，避免吃得太油膩，以免腸胃不適、甚至發炎，仍要注意飲食和作息，若打牌、滑手機，半小時到1小時內一定要放下、休息，坐太久不動，嚴重可能中風、心肌梗塞，輕則也可能長痔瘡，這次過年又有武漢肺炎來攪局，提醒戴口罩、與人接觸應距離1公尺以上，並且勤洗手防疫。

醫師鄭國揚說，今年第15年過年春節看診不打烊，今天除夕門診看診到凌晨12點，在診間陪病患跨年守歲，接著1月26日（初二）看診到2月1日（初八），一路陪民眾過新年「不用讓病人跑大醫院擠急診，能守護病人的健康，犧牲一點，很有成就感！」

鄭國揚說，因為診所位置剛好在大雅交流道附近，交通方便民眾就近就醫，不用跑大醫院，多年來過年不休假，守護病人健康，在過年讓病人減輕、縮短病痛，比較好過年，是自己當醫師的職責所在。

今年農曆春節假期7天，適逢春節是流感疫情高峰期，台中市衛生局長曾梓展提醒，今年流感流行，加中國武漢肺炎疫情升高，春節南來北往、閤家團聚，要特別警覺，流感類流感特別門診於全市3家醫學中心及11家區域醫院有開設，健保局中區業務組也提醒民眾上可APP「健保快易通」查詢就近開診院所。

長榮診所院長鄭國揚（右）連續15年除夕過年看診不打烊，不讓病患春節假期到大醫院看病增加感染風險。（記者蔡淑媛攝）

過年前民眾因為類流感或趕來施打疫苗患者不少。（記者蔡淑媛攝）

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