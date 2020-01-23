別誤觸！貼春聯「8大禁忌」 貼錯恐招晦氣衰整年

過年期間家家戶戶都會貼出春聯討喜氣，但其實貼春聯也有不少眉角，有民俗專家整理出貼春聯的8大禁忌，提醒民眾一定要特別留意，否則好運還沒到，反而就先招來晦氣！（資料照）

2020-01-23 17:19:51

〔即時新聞／綜合報導〕過新年迎新春，民眾已準備在家門口張貼春聯，想替家裡增添喜氣、帶來新氣象。就有民俗專家整理出貼春聯的8大禁忌，提醒民眾一定要特別留意，否則好運還沒到，反而就先招來晦氣！

綜合媒體報導，民俗專家楊登嵙提出貼春聯的「8大禁忌」，提醒民眾留意別貼錯，免得喜氣招不成，反而先招來晦氣或是爛桃花。

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1.分辨上下聯

一般拿到的春聯有3幅，分別為上聯、下聯、橫聯，其中橫聯容易辨識，而上聯的最後一個字通常是「仄聲」（注音三聲、四聲），下聯的最後一字為「平聲」（注音一聲、二聲）。但倘若上下聯的最後一字平仄聲相同時，可用「台語」發音來辨別。

2.大門口忌諱單貼一個「春」字

居家大門可以貼「福」、「招財進寶」等，但是切勿單貼一個「春」字。因為在古代，只有聲色場所會在門口貼「春」字，此舉也容易招來爛桃花。

3.大門口不倒貼春聯

按照古禮，「倒」與「到」是同義字，因此民眾習慣把「福」、「財」字倒過來貼，象徵福到、財到。不過這樣的貼法，千萬不能出現在家門口，因為這代表把「家中的錢財、福氣倒光光」，至於倒貼在家中內門、窗戶、水缸等室內，則不用擔心好運會跑出去。

4.春聯貼單數才吉利

與供奉神明數目相同，單數1、3、5為陽；偶數2、4、6為陰，容易招陰，因此在大門口貼春聯時，記得貼象徵吉祥的單數。

5.貼春聯的時間

從農曆12月24日送神開始，有空就要打掃，最好是在大掃除完成後再開始貼春聯；而貼春聯的時間最好是「除夕的早上6點到中午12點間」，因為這段時間陽氣最旺。

6.舊春聯要撕下來

千萬不要貪圖方便，將新春聯貼在舊的春聯上！只有把舊的春聯撕下來、撕破，再把新的春聯貼上去，才能達到「除舊布新」的意義。

7.避免用不吉利的字眼

近年出現不少「客製化」、「有個性」的春聯，希望把自己的喜好、期望或心情寫進春聯中，不過不管是自己寫或在外面請人代筆，都應注意別將「滅」、「絕」、「死」、「亡」等不吉利字眼寫進去，另外，也應避免讓「同音字」、「同義字」出現。

8.喪事不可貼春聯

家理若有喪事不到一年則不適合貼春聯，避免有「慶祝」意味。另外，也不可包粽子，否則就意味「包中」，一個接一個，非常不吉利。

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