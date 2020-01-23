武漢肺炎》南市口罩廠商庫存百萬片 市府：正常、勿囤貨

市府清查南市口罩製造商正常製造、庫存量達百萬片，民眾不必急購買囤貨，也要正確配戴口罩。（記者王俊忠翻攝）

2020-01-23 11:33:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市長黃偉哲非常關心這波中國武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情，已指示市府相關單位調查南市生產口罩廠商的庫存與生產量，希望民眾能安心過年。經濟發展局長陳凱凌表示，目前登記在南市境內大型且具規模的口罩製造工廠計有全程興業、康那香、恒大等6家，目前每日生產一般級105萬片、醫療級85萬片，總庫存量100萬片，供應無虞。

經發局表示，雖然台灣已出現首例武漢肺炎確診病例，有關此次武漢肺炎疫情，台南市民請勿慌張，目前各口罩供應製造廠存貨皆正常，請市民無需特意搶購、囤貨。同時提醒市民目前中央疾病管制署訊息有關此次疫情傳染方式為飛沫傳染，若近期曾去過武漢，且出現身體不適狀況，請撥打防疫專線1922，並戴口罩儘快就醫，就醫時告知醫師武漢旅遊史、接觸史等，同時減少或避免與他人接觸。

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市府衛生局表示，中國武漢肺炎疫情已有明顯社區傳播與疫情擴大情形，衛生局持續配合疾管署國際機場檢疫與社區人員健康追蹤、國內港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並確保防疫物資整備，另針對醫療院所感染管制預先規劃等，減少疫情對南市衝擊，確保市民健康。

衛生局再呼籲，民眾近期前往中國時，應落實以肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員，勿私自服用退燒藥造成防疫漏洞，病人或家屬如果隱匿疫情，將依違反傳染病防治法第31條處新台幣1至15萬元罰鍰；返國14日內如出現上述疑似症狀，請撥打免付費防疫專線1922或衛生局防疫專線06-2880180，並依指示戴上口罩。

民眾就醫時請告知醫師有關自己旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，請上衛生局資訊網瀏覽。

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