武漢肺炎》張武修：武漢肺炎會像2003年SARS重演？

監委張武修。（資料照）

2020-01-23 11:16:46

〔記者林良昇／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，曾在2003年SARS疫情期間派駐日內瓦衛生代表的監委張武修向本報投書，認為衛福部應直接向WHO表達全力參與也能協助執行武漢肺炎全球防衛的實力和決心，將為台灣有效進軍全球衛生，再創佳績。

張武修投書全文如下： 武漢肺炎會像2003年SARS重演？

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SARS起源於2002年秋末廣東地區從殺食野生動物而將動物所帶病毒傳到人身上並且造成了非典型肺炎，這個新型病毒快速透過部份醫療人員和國際旅遊散佈到中國各地和全世界，2003年初又逢中國過年旅遊期，更加劇了這個能引起高死亡率新型病毒在幾個月之間成為全球重大疫情。

2002年冬天我由衛生署李明亮前署長派往日內瓦常駐，負責和世界衛生組織建立窗口聯繫；隨著SARS疫情在亞洲的擴大，2003年春天之後更重創台灣的醫院和社區，在日內瓦和世界衛生組織的溝通變成台灣如何快速離開疫情黑名單（旅遊警示；世界衛生組織建議非必要避免前往的地區）的關鍵；剛開始台灣疾管局（未改制前）和世衛組織的溝通極不順暢，台灣和世界衛生組織30多年未曾正式來往，連如何通報世衛都有困難；世衛內部對於臺灣的聯繫也非常生澀，如何跳脫傳統由中國北京提供臺灣資訊的管道，轉而直接進行和接受台灣的疫情訊息，更是世衛和臺灣雙方極大的考驗。 「台灣的疫情究竟要找誰要？」，這是世衛內部急需解決的困境。

假如四到六月台灣SARS的情資無法有效地和世衛直接溝通，反而由北京收集間接的資料提供給世衛，就會坐實了中國代表台灣、照顧台灣人民健康的謊言。幸好行政院和衛生署快速建立完成有效的疫情隔離和資訊收集，我們在日內瓦的小小辦公室也利用機會建立起和世衛組織幾乎是每一天、甚至一天多次的直接聯繫；日內瓦辦事處作為台灣公共衛生部門有效處理國際疫情努力的櫥窗，也幫忙世衛組織多次排除疑似有民眾從台灣帶著SARS病毒飛到德國漢堡、加拿大多倫多和巴西聖保羅引發國際傳播的疑慮，不僅達成李明亮前署長指示趕快讓臺灣脫離黑名單的期待，實質建立台灣是國際衛生的可靠成員，更證明臺灣可以是世界衛生組織的最佳夥伴！

當年到了六月，台灣的疫情已經能具體掌控，也非常希望世衛派人前來台灣了解SARS，我在日內瓦知道世衛也有意來台灣了解，但北京對此暴跳如雷，不願意讓世衛組織跨過北京多年對台灣築起的隔離圍牆；有一天前任幹事長布蘭德朗（Brundtland）跟北京駐日內瓦沙祖康代表說，中國一直阻止世衛派員前往台灣， 「那所有台灣發生的疫情要請中國負責！」這個攤牌造成中國退一大步，因為中國政府若再堅持，恐將像國王新衣的謊言，讓他們多年瞞騙聯合國說中國能代表台灣之類的謊話澈底戳穿，讓世界各國認可臺灣是真的衛生實體；隨後WHO的專家到達台灣。

六月下旬世界衛生組織在馬來西亞吉隆坡舉行第一次全球SARS會議，幹事長親自到亞洲和世界各國衛生部長討論如何善後SARS疫情，世衛邀請發生SARS的各國說明疫情，而中國政府硬是設法代表台灣作報告；經過我們努力協商，疾管署終由蘇益仁局長帶領十多位專家官員正式出席，而台灣的資料由誰報告？我們最後協商由世衛主管傳染病的副幹事長將台灣直接提供的疫情資料，幫臺灣做了報告；不僅為台灣衛生疫情的資料認證，也幫台灣在這一SARS外交戰役上，確認我們的貢獻。

台灣在七月初SARS完全控制後，世衛組織隨即發佈全球SARS根除的好消息；台灣是SARS後期才受到嚴重影響的國家，短期間災情慘重，但是靠著台灣紮實的公共衛生醫療，快速脫離險境，也幫了世界一個大忙，台灣是世界衛生的重要成員，自SARS後深植世界各國。

武漢病毒正擴散世界各國中，中國政府又開始重演當年假裝代表台灣傳染病管控的劇本；衛福部如果能直接向WHO表達全力參與也能協助執行武漢肺炎全球防衛的實力和決心，有效提供最先進疫情管控資料和所有病毒的資訊，將為台灣有效進軍全球衛生，再創佳績！

張武修監察委員

2003年衛生署派駐日內瓦衛生代表

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