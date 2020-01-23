武漢肺炎》柯文哲：中國報喜不報憂 容易延誤疫情是最大問題

柯文哲表示中國極權、報喜不報憂，容易延誤疫情是最大問題。（記者羅沛德攝）

2020-01-23 10:48:05

〔記者陳璟民／台北報導〕中國「武漢肺炎」蔓延，台北市長柯文哲今早於媒體聯訪時，被詢及怎麼看兩岸防疫的對比跟台灣政府的應變，他表示，中國大陸這種極權國家，常常是報喜不報憂，就容易延誤疫情，這是最大的問題。

柯文哲說，雖然各界對我國全民健保制度常常有批評，可是從日治時代到現在，台灣的醫療體系在全世界排名還是很前面，公共衛生防護體系還是不錯，即使在十七年前SARS（嚴重急性呼吸道症候群，非典型肺炎），台灣的防治表現，相對於其他國家來說還是好的，他對台灣的醫療體系是有信心的。

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至於中國外交部發言人耿爽聲稱「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」，還說台灣要參與國際組織的活動，須在「一個中國原則」下透過協商合情合理的安排，對此，柯表示，「既然這樣，就趕快讓台灣加入WHO（世界衛生組織）就好了」。

柯認為，耿爽的說法是「你要是不聽我的話，你的健康，我就不管你」，可是有個概念叫作普世價值，他這趟歐洲行發現不要用太多限制，捷克政府當然不願意跟中國政府交惡，因為中國是世界第二大經濟體，可是不可以說你不聽我的話，我就封鎖你的樂團到中國演出，最後出現一個笑話，捷克有個布拉格樂團，中國看到布拉格就予封鎖，結果是樂團創辦人叫作布拉格，並不是因為來自布拉格市，捷克的人把這個當笑話在講。

柯強調，與人為善，健康是普世價值，用政治理由封鎖台灣去WHO、WHA，不會讓台灣人高興，所以為什麼你推出一大堆惠台措施沒有用，很明顯台灣就是往美國靠過去，這一定是方法上有問題，跟你們講了，你們又不服氣，那就繼續僵持下去。

至於武漢封城就有辦法管控疫情嗎？

柯說，不要幻想新興傳染病不會出現，因為全球空中移動太快了，武漢冠狀病毒潛伏期達十二天，你一旦感染，坐飛機、過海關完全沒有症狀，甚至抽血檢查抗體都還沒有出來，進來以後才發病，所以重點是發現時要迅速撲滅，從防治登革熱的經驗，一個一個病例出現，我們都不怕，要是同時出現二十個病例就完了，我已經告訴副市長黃珊珊，台北市如果出現零星個案，原則上會集中在市立聯合醫院和平院區，如果同時超過一、二十個病例，超過和平醫院可以應付的範圍，一定會蔓延到其他醫院，破口就越來越多。

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