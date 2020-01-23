好康底佳！府城南天府、龍山寺多家廟除夕夜發百元紅包

南市東區南天府去年除夕夜領紅包民眾大排長龍。（資料照）

2020-01-23 10:35:21

〔記者王俊忠／台南報導〕除夕夜，台南市多間廟宇有發送壓歲錢紅包的過年應景同樂活動！

位於東區裕豐街214巷內、主祀南天文衡聖帝的南天府，今年在除夕夜發送壓歲紅包，廟方主委王健源與地方里長陳良濱表示，為讓更多民眾瞭解南天文衡聖帝的信仰文化，廟方決定在今年除夕夜11點團拜之後發送1千個各包1百元的紅包，當晚10點就讓民眾排隊領號碼牌，團拜後開始發南天文衡聖帝加持過的紅包，希望藉此吉祥、歡慶的民俗活動、祈求大家金鼠年行大運，賺錢「鼠」（數）不完！

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今年元宵節慶，南天府同樣準備幼兒搏杯得平安金活動，請信眾們拭目以待。

在除夕夜發送百元開運紅包多年的中西區台灣首廟天壇，今年同樣在除夕夜約11點廟方團拜後開始發紅包，市長黃偉哲預計也會到廟參香後發放紅包，今年除夕夜天壇百元開運紅包同樣要發送1千個、還有一些錢母，春節期間也會有小而美的過平安橋活動，歡迎民眾參加。

南區鯤鯓地方大廟龍山寺主委吳志祥也自掏腰包10萬多元、發送1千多包百元紅包，也是在除夕夜11點之後發送，當晚10點半並施放祈福氣球天燈。吳志祥說，這種氣球天燈有美麗亮光，值得信眾前去欣賞。

安平區開台天后宮今年春節期間安排「安平走春．走出平安」旅遊活動，在新春開廟門除夕夜11點15分許，1500個裝有100元鈔的紅包要送給參與民眾，保佑大家鼠年開運又發大財。

南市東區南天府往年除夕夜十一點團拜儀式。（資料照，記者王俊忠翻攝）

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