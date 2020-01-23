新竹縣長楊文科新春談話 許下新年3願

新竹縣長楊文科今天發表新春談話時，許下新年3願。（新竹縣政府提供）

2020-01-23 09:34:01

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣政府今天發表縣長楊文科的新春談話，他許下新年3願祝福國家和縣民，第一風調雨順、第二安居樂業、第三家庭幸福；他強調，縣府團隊將持續打拚，讓新竹縣成為全台灣最幸福宜居的美好城市，邁向「文化‧科技‧智慧城」的願景。

楊文科說，他新年3願，第一為風調雨順，讓農民鄉親種植作物大豐收；第二為安居樂業，所有縣民鄉親人人有工作、快樂過生活；第三為家庭幸福，老中青幼都能受到妥善的照顧，家家戶戶闔家平安健康。

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楊文科也說，他上任以來最重要的使命，就是「為新竹縣未來30年的榮景打拚」，並積極落實「老中青幼通通照顧」的核心目標。過去一年多來，他競選所提出的154項政見承諾中，有54項已經完成，完成率為35.06％；其中「拚經濟」完成12項、「重文教」完成14項、「享福利」完成28項。

楊文科強調，「經濟好，一切都好！」、「想辦法，一定有辦法！」這兩句話，是他的座右銘；為了讓新竹縣繁榮與富庶能延續30年，他在任內射出「5支箭」重大建設，包括台灣知識經濟園區、科學園區三期、興建焚化爐、生命紀念園區，其中第一支箭「AI智慧園區」，已在去年12月24日動土開工。

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