農曆春節有上班嗎？勞工出勤權益報你知。（圖：勞工局提供）

2020-01-23 09:19:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節將至，有部份勞工還是得上班，台中市勞工局指出，依勞基法及內政部規定，農曆除夕、初一至初三為法定應放假日，即俗稱國定假日，雇主若經徵得勞工同意讓勞工出勤，應依法加倍發給工資；若應放假之日適逢休息日或例假日，勞資雙方應協商另擇其他工作日補休1日，補休日則可由勞資雙方協商議定。

勞工局長吳威志指出，從事零售量販業、旅遊業、餐飲業、物流業及客運業等勞工常需於春節連假出勤，呼籲業者遵守法令，避免員工超時工作。

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勞工局指出，農曆春節是傳統重要節日，部分事業單位因行業特性，如徵得勞工同意在農曆春節休假日出勤時，應依法加倍發給工資，另雇主於春節期間應依法給假且當日工資照給，若應放假日適逢勞工休息日或例假日，勞資雙方應協商議定另擇其他工作日補休1日。

若欲將國定休假日與其他工作日對調，則應事前徵得「個別」勞工的同意協商調移；另勞工於休假日出勤後，如依其「個別」勞工意願並經雇主同意換取補休，亦無不可，但雇主不得單方片面要求勞工僅得申請補休不能換取加班費。

另外，事業單位如依照政府辦公日曆表出勤的行業者，今年2月15日為補班日調移至1月23日休假，如有於該日出勤者，應依原本2月15日休假性質加給工資，而於2月15日出勤者則依原約定工資給付。

今年1月25日（初一）及26日（初二）為法定休假日適逢行政機關休息日及例假日，並於1月28日（初四）及29日（初五）補休，如勞工於該2日出勤者應依休假日性質加倍發給工資。

勞工局強調，事業單位對於年節期間出勤者應依規辦理，如有違法者，勞工局依法可處2萬至100萬元罰鍰，且公布事業單位名稱及負責人姓名，並限期令其改善。

事業單位或勞工朋友如有勞動權益相關問題，或希望了解最新勞動法令動態，可加入台中市政府勞工局LINE@，或至台中市政府勞工局網站首頁「勞動基準法專區」查詢，也可撥打04-22289111分機35200、1999市民專線，或至市府文心樓1樓聯合服務中心櫃檯諮詢。

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