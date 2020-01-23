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南橫桃源至天池段才恢復通車 垃圾問題就浮現

南橫公路梅山口至天池路段復通不久，遊客即製造大批垃圾，垃圾箱暴滿，遊客照丟不誤。（公路總局甲仙工務段提供）

南橫公路梅山口至天池路段復通不久，遊客即製造大批垃圾，垃圾箱暴滿，遊客照丟不誤。（公路總局甲仙工務段提供）

2020-01-23 09:06:46

〔記者佟振國／南投報導〕台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池路段日前才恢復通車，但近日來亂象橫生，遊客不僅亂丟垃圾，更隨地便溺，預期春節期間將有更多遊客造訪，玉山國家公園管理處憂心垃圾及污染將對園區野生動物造成衝擊，呼籲遊客能落實垃圾不落地，自行將垃圾帶下山，也將會同警方加強取締違規亂丟垃圾行為。

南橫梅山口至天池路段因2009年莫拉克風災重創，封閉修復逾10年，施工單位克服多次災害及嚴重崩塌完成修復，本月13日終於開放通行，南橫風華再現，吸引許多公路迷、遊客前來朝聖，也導致亂象橫生。

玉山國家公園管理處表示，南橫天池段復通第2天，現場工作人員即反映垃圾暴增，雖已加派人力清理，但垃圾箱依舊滿溢，遊客視若無睹，仍不斷往裡面塞，放不下的就亂丟，更有遊客直接到偏僻的草叢大小便，用過的衛生紙，在強風吹拂下到處飄揚。

玉管處強調，南橫天池段屬玉山國家公園範圍，由於公路封閉許久，自然環境經過休養生息，野生動物復育成效良好，然而遊客重新回歸後所帶來的垃圾與污染，將對野生動物造成極大衝擊。

預估春節連續假期將會有更多遊客造訪南橫公路天池中之關等地，現場除了加派志工、清潔人力維護清潔，呼籲遊客配合垃圾不落地，自行將垃圾帶下山，也將會同保7總隊第6大隊員警加強取締亂丟垃圾等破壞生態環境行為，違者依國家公園法開罰。

遊客在偏僻的草叢大小便，用過的衛生紙等用品即亂丟。（公路總局甲仙工務段提供）

遊客在偏僻的草叢大小便，用過的衛生紙等用品即亂丟。（公路總局甲仙工務段提供）

預估春節期間南橫天池段將有更多遊客湧入，玉管處將會同警方加強維持交通秩序並取締破壞生態行為。（公路總局甲仙工務段提供）

預估春節期間南橫天池段將有更多遊客湧入，玉管處將會同警方加強維持交通秩序並取締破壞生態行為。（公路總局甲仙工務段提供）

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