為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

星宇航空今開航！張國煒告慰先父 感性35字惹哭網友

星宇航空董事長張國煒（左）今日在臉書上PO出與父親張榮發的合照，並寫說不會讓他「漏氣」。（圖擷自張國煒臉書）

星宇航空董事長張國煒（左）今日在臉書上PO出與父親張榮發的合照，並寫說不會讓他「漏氣」。（圖擷自張國煒臉書）

2020-01-23 09:26:42

〔即時新聞／綜合報導〕星宇航空於今日開航，首航班飛往澳門（JX201）已於上午7點25分起飛，星宇航空董事長「K董」張國煒也在臉書上PO出與父親張榮發的合照，寫說「爸，我的新公司今天開航啊，你有高興嗎」，短短35字貼文引起網友鼻酸，紛紛向張國煒加油打氣。

由長榮集團創辦人張榮發四子、二房獨子張國煒一手打造的星宇航空，首航班在今日上午起飛。張國煒今日稍早也在臉書PO出與父親的合照，並寫下「爸，我的新公司今天開航啊，你有高興嗎，我們會加油啦，你放心，不會給你漏氣（台語發音）」引來網友感動鼻酸。

不少網友看完貼文後直呼感動，有網友表示「總裁一定會非常開心，並佑護星宇航空成為世界第一的安全航空，百善孝為先，K董孝感動天」、「星宇航空一定成功」、「做全世界最安全的航空公司！」也有不少網友祝福星宇首航順利。

張國煒被外媒稱為哈姆雷特，更說他創立星宇航空簡直就是「台版王子復仇記」。長榮創辦人張榮發在2016年去世後，隨即引發驚心動魄的豪門內鬥，自2013年以來一直擔任長榮航空董事長的張國煒，宣布父親在遺囑中已將他任命為長榮集團的繼任者，但長榮家族突襲召開董事會解除他的總裁職務，讓張國煒不得不在幾個月後離開長榮另創星宇航空。

星宇航空也在近日公布首波廣告，以「我們是劃過浩瀚天空的星星，更是航空史絢麗的一章」為名，由張國煒親自擔任旁白，畫面搭配上星宇航空員工們的特寫，講述籌備期的辛苦及對眾人的感謝，影片也列出所有員工的名字，並在最後出現「小彩蛋」，「特別感謝」父親、長榮集團創辦人張榮發，也讓不少網友熱淚盈眶。

相關新聞請見

樂！星宇航空首航 張國煒與旅客合照、機坪揮手道別

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
星宇航空首波廣告出爐 出現「他」的名字惹哭網友
2020-01-21 16:55

星宇航空首波廣告出爐 出現「他」的名字惹哭網友
想搭K董首航注意！ 星宇宣布調整張國煒親駕航班
2020-01-10 11:05

想搭K董首航注意！ 星宇宣布調整張國煒親駕航班
永慶房屋年度冠軍爽搭百萬超跑登場

永慶房屋年度冠軍爽搭百萬超跑登場
星宇航空1月23日開航！董事長張國煒親駕班次曝光
2020-01-08 21:17

星宇航空1月23日開航！董事長張國煒親駕班次曝光
為了星宇航空！張國煒再賣長榮航股票 近10億元在手
2020-01-03 18:52

為了星宇航空！張國煒再賣長榮航股票 近10億元在手
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
星宇航空保稅大樓動土 2022年完工
2019-12-27 17:40

星宇航空保稅大樓動土 2022年完工
星宇簽桃園航空城專區MOU 鄭文燦：公開評選未必出線
2019-12-26 21:45

星宇簽桃園航空城專區MOU 鄭文燦：公開評選未必出線
生活今日熱門
2020-01-22 17:30

武漢肺炎》全球已逾400例！WHO緊急會議沒邀台灣

2020-01-22 21:42

又是他！男子連續散佈彰化爆發武漢肺炎假訊息

2020-01-22 23:01

武漢肺炎17死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-22 12:19

遠航停飛41天 張綱維：政府先同意復飛 資金就進來 影片

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播