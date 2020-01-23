星宇航空今開航！張國煒告慰先父 感性35字惹哭網友

星宇航空董事長張國煒（左）今日在臉書上PO出與父親張榮發的合照，並寫說不會讓他「漏氣」。（圖擷自張國煒臉書）

2020-01-23 09:26:42

〔即時新聞／綜合報導〕星宇航空於今日開航，首航班飛往澳門（JX201）已於上午7點25分起飛，星宇航空董事長「K董」張國煒也在臉書上PO出與父親張榮發的合照，寫說「爸，我的新公司今天開航啊，你有高興嗎」，短短35字貼文引起網友鼻酸，紛紛向張國煒加油打氣。

由長榮集團創辦人張榮發四子、二房獨子張國煒一手打造的星宇航空，首航班在今日上午起飛。張國煒今日稍早也在臉書PO出與父親的合照，並寫下「爸，我的新公司今天開航啊，你有高興嗎，我們會加油啦，你放心，不會給你漏氣（台語發音）」引來網友感動鼻酸。

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不少網友看完貼文後直呼感動，有網友表示「總裁一定會非常開心，並佑護星宇航空成為世界第一的安全航空，百善孝為先，K董孝感動天」、「星宇航空一定成功」、「做全世界最安全的航空公司！」也有不少網友祝福星宇首航順利。

張國煒被外媒稱為哈姆雷特，更說他創立星宇航空簡直就是「台版王子復仇記」。長榮創辦人張榮發在2016年去世後，隨即引發驚心動魄的豪門內鬥，自2013年以來一直擔任長榮航空董事長的張國煒，宣布父親在遺囑中已將他任命為長榮集團的繼任者，但長榮家族突襲召開董事會解除他的總裁職務，讓張國煒不得不在幾個月後離開長榮另創星宇航空。

星宇航空也在近日公布首波廣告，以「我們是劃過浩瀚天空的星星，更是航空史絢麗的一章」為名，由張國煒親自擔任旁白，畫面搭配上星宇航空員工們的特寫，講述籌備期的辛苦及對眾人的感謝，影片也列出所有員工的名字，並在最後出現「小彩蛋」，「特別感謝」父親、長榮集團創辦人張榮發，也讓不少網友熱淚盈眶。

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