武漢肺炎》自行升級防疫指揮中心挨批 中市：地方權責

台灣有武漢肺炎確診中市今率先開設二級指揮中心，盧秀燕指防疫如作戰。（記者蘇孟娟攝）

2020-01-22 20:44:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣首傳武漢肺炎確定病列，中央流行疫情指揮中心目前為三級開設，但台中市今日率先開設二級中心，台中市長盧秀燕強調，舉辦台灣燈會，有必要拉高層級，寧願「過度反應」；引發臉書粉專「只是堵藍」質疑台中市作秀，不聽中央指揮，台中市衛生局長曾梓展指出，是地方權責，由市長任指揮官統一指揮，並未違法。

盧秀燕今日上午召開防疫會議，宣佈中市率先是高層級開設二級中心，她指出，雖中央是三級開，但防疫形同作戰，況且台中將舉辦台灣燈會，觀光潮到來，寧願「過度準備」，讓民眾到台中安心。

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不過，臉書粉專「只是堵藍」質疑台中市作秀，不聽中央指揮，且有違反傳染病防治法之虞。

中市衛生局長曾梓展強調，傳染病防治法並未設限地方不能拉高層級，一般作法雖是尊重中央，跟中央同步開設防疫應變指揮中心，但台中市考量台灣燈會開辦在即，基於防疫需要，拉高開設層級，由市長直接指揮，表示慎重。

曾梓展表示，依規定相關防疫措施屬地方權責，也不須向中央申請；況且今日的二級開設會議也邀請疾病管制署中區管制中心參與，由中心副主任柯靜芬代表出席，會中也表示尊重台中市將指揮層級提高。

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