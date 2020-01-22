春節中火停一天？陳柏惟開支票 經濟部明天說明

陳柏惟向經濟部提案中火停機一天的可行性。（記者張軒哲翻攝）

2020-01-22 19:36:10

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市第二選區立法委員當選人陳柏惟去年10月接受網路媒體採訪時，曾經提及若他當選，就要讓台中火力發電廠在春節期間全面停機一天，陳柏惟今日在臉書指出，預計在23日小年夜至24日除夕達到中火停機一天的目標，經濟部預計明天23日會說明此事。

陳柏惟在臉書指出，團隊在立法委員選舉之初，便擬定空汙政策，並拜會長期研究國內空汙與中火議題的學者莊秉潔，請教相關事宜，10月接受網路媒體採訪時，提到「如果選上，明年春節中火關一天」之說法，整段訪談中，重點在於強調空汙防治須全面性，不只要著重中火議題 。

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根據台電資料，中火10部機組中，在春節期間已固定停機4台，2號機、3號機已規劃在春節全面停機、4號機進行歲修，8號機在初五以前停機，7號機在初六以後停機。剩餘6台機組也均有一定程度減量發電，其中至少兩台已經降至最小負載。然而，若需機組全停1天，考量重新啟動與升降載時間。實際影響日數至少在1天半以上。

台灣冬季用電尖峰負載約28GW，常備轉容量率要求至少10%下，備轉容量約需要2.8GW，但在春節期間，尖峰負載可能降至25GW，就算冬季火力發電機組歲修與停機數量多，但備轉容量在春節期間普遍仍有3.7GW~5.6GW之多。若中火在春節期間停機，小年夜（1/23）之備轉容量有2.3GW，而除夕（1/24）有2.85GW，再來是初三（1/27）的2.26GW 。也就是說，考量備轉容量須維持2.5GW以上，在1/23日降載停機，24小時候，1/24晚間讓機組重新併聯，並在初一（1/25）恢復供電，單以備轉容量而言是可行的。

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