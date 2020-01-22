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最溫馨春節禮物！印尼母女返台與夫團圓 喜獲居留證

潘志豪順利將「麗麗」接回台灣，一家人得以團圓過春節。（記者李立法翻攝）

潘志豪順利將「麗麗」接回台灣，一家人得以團圓過春節。（記者李立法翻攝）

2020-01-22 21:23:01

〔記者李立法／屏東報導〕台灣原住民潘志豪與印尼籍失聯女移工「麗麗」均因出身窮困為了生活在工地打拚，兩人墜入情網決定長相廝守共組家庭，「麗麗」勇於面對法律，在移民署及外交部門協助下，歷經2年克服萬難，終於讓「麗麗」順利帶孩子回台與丈夫一家團圓，今天收到屏東服務站核發的居留證，「麗麗」難掩激動，直說是「最棒的春節禮物」。

擔任版模工的潘志豪3年前在建築工地認識「麗麗」，得知「麗麗」為了生計遠從印尼來台打工卻逾期成了失聯移工，同樣來自清寒家庭的潘志豪，覺得「麗麗」的處境和他類似，彼此互生好感進而互許終身，兩人因為有了愛情結晶，決定克服艱難共組家庭，「麗麗」在潘志豪鼓勵下出面「自首」，移民署屏東服務站基於人道考量提供協助。

「麗麗」去年接受罰款及遣送出境的處分，她相信潘志豪一定會想法籌錢到印尼把她娶回台灣，因為「麗麗」在印尼未婚產子，涉及到台、印兩國複雜的出入境及戶籍問題，也讓「麗麗」的返台團圓之路充滿變數。

移民署屏東服站主任謝明福表示，台、印兩國外交單位在得知「麗麗」與潘志豪的情況後，都願意站在人道立場給予協助，經突破重重關卡，潘志豪日前終於順利將老婆及孩子接回台灣，一家人得以團圓過春節。

「麗麗」今天收到謝明福親自送來的居留證，十分感動，大讚台灣充滿人情味，她一定會珍惜當個稱職的台灣媳婦，分擔家計；屏東服務站得知潘家清寒，還送來許多愛心物資，減輕潘家春節開銷；潘志豪感謝移民署及外交部的幫忙 ，強調一定會認真打拚讓全家人過好日子。

「麗麗」收到屏東服務站送來的居留證及愛心物資，感謝台灣處處有溫情。（記者李立法翻攝）

「麗麗」收到屏東服務站送來的居留證及愛心物資，感謝台灣處處有溫情。（記者李立法翻攝）

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