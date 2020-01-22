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武漢肺炎》台灣出現首例 部東醫院未雨綢繆加強防範

武漢肺炎入境「無藥醫」，部東醫院模擬因應提早防範。（記者陳賢義翻攝）

武漢肺炎入境「無藥醫」，部東醫院模擬因應提早防範。（記者陳賢義翻攝）

2020-01-22 20:36:00

［記者陳賢義／台東報導］中國武漢肺炎擴散，我國已確診首例病例，全民防疫大作戰，衛福部台東醫院總動員，今進行台東首場應變演練，15位職員工院內感管單位指導下穿脫防護衣，誓將新型冠狀病毒阻絕於群聚之外。

台東醫院每年進行一次全院級的感控演練，包括急診、門診等醫療科室至少每半年一次；院長樊聖接獲衛福部通報全體動員，首要是阻絕群聚感染，提早針對院內易接觸感染物質的清潔人員、隔離感控動線的保全人員等第一線對象開始，由秘書陳以仁領軍，在感管師協助下強化防護衣穿脫的示範和著裝訓練。

部東醫院感管師蘇美瑜強調，防護團隊務必兩人一組，一人穿戴防護裝備，由另人協助檢視穿戴完整性，包括基本的雙層拋棄式手套和防水長靴、拋棄式防水性連身型防護衣、N95口罩、防護面罩圍裙等等互相檢視確保；尤其針對全身式防護衣的穿戴標準，務必由下往上穿戴、頭套與袖子不能接觸地面、褲管要確實包覆在長靴外部等，讓第一線人員了解「滴水不漏」才是保護自己、保護病患的唯一守則。

台東衛生局則提醒目前中國除武漢外，深圳、北京等地也有出現新型冠狀病毒感染病例，泰國、泰國、日本等國家也有境外移入病例出現，民眾出入人多的場所務必配戴口罩、勤洗手，避免接觸家禽畜、野生動物以免感染人畜共通傳染病。

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