「勿帶有殺傷力器械」 苗栗10龍隊代表簽立「約制書」

2020-01-22 19:39:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所舉辦的客庄十二大節慶「2020苗栗（火旁）龍系列活動」，將於2月1日起至2月10日展開，為確保（火旁）龍期間交通與治安秩序，苗栗警分局今天下午邀集參與活動的10尾龍隊成員代表，簽立約制書，期許龍隊遵守規定，維護苗栗市春節期間的治安與活動平順。

邁入22年的苗栗市（火旁）龍活動，已是國內知名元宵節節慶之一，是重要的民俗傳統文化，然龍隊成員多以熱血的年輕人為主，過去曾發生龍隊成員衝突事件。

苗栗警分局與苗栗市公所期許龍隊成員間彼此相互約制，邀集參與活動的10尾龍隊成員代表，簽立約制書，內容包括「負責人務必知悉龍隊成員組成；不得容留中輟生或失蹤少年，或於上課時間容留未成年學生；嚴禁提供菸、酒、檳榔予未成年人；勿攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品；勿放置、投擲或發射有殺傷力之物品；不得有妨害善良風俗或違反刑事及交通法令之行為。」

苗栗警分局長賴銘助表示，民俗活動具有傳承的意味，參與活動的同時，除了要注意自身的安全外，也要避免影響大眾日常生活的平靜與交通的權利，非常感謝本次參與的龍隊年輕人都表示願意遵守相關規定，共同宣誓為苗栗治安與活動平順努力。

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