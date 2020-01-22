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武漢肺炎》台灣出現首例 蘇揆：請國人不要驚慌

行政院長蘇貞昌（左）今天下午3時許慰勉基隆燈塔值班人員時強調，從武漢肺炎一發生，行政院就有專案小組一直緊盯著，隨著疫情的掌握，都依法成立各級管制中心、應變中心。（記者林嘉東翻攝）

行政院長蘇貞昌（左）今天下午3時許慰勉基隆燈塔值班人員時強調，從武漢肺炎一發生，行政院就有專案小組一直緊盯著，隨著疫情的掌握，都依法成立各級管制中心、應變中心。（記者林嘉東翻攝）

2020-01-22 18:29:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕針對台灣出現武漢肺炎首件確診病例，行政院長蘇貞昌今天下午3時許慰勉基隆燈塔值班人員時強調，從武漢肺炎一發生，行政院就有專案小組一直緊盯著，隨著疫情的掌握，都依法成立各級管制中心、應變中心。

蘇揆說，過去看到的都是武漢肺炎疑似病例，直到昨天第一例確診出來，不過國人放心，這個人從飛機上就已經被隔離，由救護車直接送到隔離病房，所以一切都在掌控中。

蘇揆指出，今天早上總統特別就這個議題主持國安會議，特別了解到行政院早有準備，包括口罩、醫護用具，需要的隔離病床等，都足夠充分，請國人放心，也請國人特別注意到，政府對疫情能夠掌控、了解。

蘇揆強調，需要國人配合的是，如果發現自己有任何異狀，請立刻戴口罩就醫，並告訴醫生旅遊史，其實如果是一般的，可能只是感冒或流感，並不是武漢肺炎，請大家不要恐慌。

不過，如果身體羸弱，也盡量不要到人多的公共場合；如果有狀況，就請戴上口罩，並且立刻看醫生。

蘇貞昌進一步指出，政府對於國內武漢肺炎最新情況，跟WHO都有保持聯絡，甚至跟中國方面，也有要求，所以政府為了你的健康，會嚴格把關，請大家不要驚慌。

對於媒體詢問我國是否會管制從武漢來的班機？蘇揆指出，政府都直接到飛機上進行防疫的檢測，對於相關進出國門的旅客，政府本來就有體溫檢測，昨天他還特地到桃園機場，看到整條的檢測路線，這些都已經有運作且運作良好，政府在這方面一定都嚴格把關。

蘇貞昌特別呼籲國人，對於有發生疫情的城市，沒有必要，盡量不必前往，就像昨天他在機場有交代交通部透過觀光局跟旅行社和導遊，如非必要，不必前往武漢，隨著疫情的變化，政府也會有各種旅遊的要求，這一方面也請國人同胞配合。

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