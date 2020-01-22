為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》12起疑似病例檢驗中 年齡最小僅1歲

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明通報個案相關情況。（記者林惠琴攝）

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明通報個案相關情況。（記者林惠琴攝）

2020-01-22 15:13:28

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎病例在中國當地暴增，其他國家也陸續出現個案，包含台灣昨日已有首例確診個案，目前恢復狀況良好，國內尚有12例通報個案檢驗中，年齡最小僅1歲。

指揮中心統計，去年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫以來，已執行37航班，共檢疫4469名旅客及機組員。

截至目前為止，符合嚴重特殊傳染性肺炎通報共計30例，其中，17例已排除，12例隔離檢驗中，1名確診。嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨日新增檢驗個案加計確診個案共計為9男4女，年齡介於1歲至57歲，其中7例有肺炎。對於通報個案驟增，可能與通報定義放寬有關。

至於首例確診個案的病況，莊人祥指出，該名患者在登機回台前，事先有吃退燒藥，目前恢復情況良好，持續於醫院負壓隔離病房治療中，僅走路會微喘，其46位接觸者，其中1位輕微咳嗽無發燒，其餘皆無異常。

指揮中心再次呼籲，民眾如非必要應避免前往當地。若需要前往，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

相關新聞：武漢肺炎確診449例9死》傳染途徑、預防措施看這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》全球已449例！WHO緊急會議沒邀台灣
2020-01-22 17:30

武漢肺炎》全球已449例！WHO緊急會議沒邀台灣
武漢肺炎》醫師：流感和冠狀病毒都怕乾洗手
2020-01-22 15:09

武漢肺炎》醫師：流感和冠狀病毒都怕乾洗手
網路熱議：美白界新聖品七天超有感

網路熱議：美白界新聖品七天超有感
網傳中客攜幼童高燒須隔離 在高雄逃出醫院
2020-01-22 15:01

網傳中客攜幼童高燒須隔離 在高雄逃出醫院
蔡英文：願與國際分享非洲豬瘟及武漢肺炎的因應經驗
2020-01-22 14:36

蔡英文：願與國際分享非洲豬瘟及武漢肺炎的因應經驗
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
生活今日熱門
2020-01-21 18:54

武漢旅遊團今2團抵台 觀光局：到29日還有10團178中客要來

2020-01-21 20:39

武漢肺炎》台灣首例！女子返台確診 全球第一個非中國籍病患

2020-01-21 18:59

武漢肺炎》雄獅旅遊開第一槍 即起到2月底湖北團停止出團

2020-01-22 17:30

武漢肺炎》全球已449例！WHO緊急會議沒邀台灣

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播