武漢肺炎》12起疑似病例檢驗中 年齡最小僅1歲

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明通報個案相關情況。（記者林惠琴攝）

2020-01-22 15:13:28

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎病例在中國當地暴增，其他國家也陸續出現個案，包含台灣昨日已有首例確診個案，目前恢復狀況良好，國內尚有12例通報個案檢驗中，年齡最小僅1歲。

指揮中心統計，去年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫以來，已執行37航班，共檢疫4469名旅客及機組員。

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截至目前為止，符合嚴重特殊傳染性肺炎通報共計30例，其中，17例已排除，12例隔離檢驗中，1名確診。嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨日新增檢驗個案加計確診個案共計為9男4女，年齡介於1歲至57歲，其中7例有肺炎。對於通報個案驟增，可能與通報定義放寬有關。

至於首例確診個案的病況，莊人祥指出，該名患者在登機回台前，事先有吃退燒藥，目前恢復情況良好，持續於醫院負壓隔離病房治療中，僅走路會微喘，其46位接觸者，其中1位輕微咳嗽無發燒，其餘皆無異常。

指揮中心再次呼籲，民眾如非必要應避免前往當地。若需要前往，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

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