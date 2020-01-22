武漢肺炎》12起疑似病例檢驗中 年齡最小僅1歲
〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎病例在中國當地暴增，其他國家也陸續出現個案，包含台灣昨日已有首例確診個案，目前恢復狀況良好，國內尚有12例通報個案檢驗中，年齡最小僅1歲。
指揮中心統計，去年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫以來，已執行37航班，共檢疫4469名旅客及機組員。
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截至目前為止，符合嚴重特殊傳染性肺炎通報共計30例，其中，17例已排除，12例隔離檢驗中，1名確診。嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨日新增檢驗個案加計確診個案共計為9男4女，年齡介於1歲至57歲，其中7例有肺炎。對於通報個案驟增，可能與通報定義放寬有關。
至於首例確診個案的病況，莊人祥指出，該名患者在登機回台前，事先有吃退燒藥，目前恢復情況良好，持續於醫院負壓隔離病房治療中，僅走路會微喘，其46位接觸者，其中1位輕微咳嗽無發燒，其餘皆無異常。
指揮中心再次呼籲，民眾如非必要應避免前往當地。若需要前往，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。
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