武漢肺炎》全球已449例！WHO緊急會議沒邀台灣

中國武漢肺炎疫情持續擴大，最早傳出病情的武漢華南海鮮批發市場全面封閉消毒，整個市場冷冷清清。（美聯社）

2020-01-22 17:30:01

首次上稿 14:34

更新時間 17:30

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎病例在當地暴增，其他國家也陸續出現個案，我國昨日已出現確診首例，今日世界衛生組織（WHO）召開緊急疫情會議，先前確診國家均受邀，但「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」發言人莊人祥表示，我國不是WHO會員國，並未受邀，無法獲得第一手資訊。

請繼續往下閱讀...

指揮中心今天下午2點記者會中公布，依據中國疾控中心今日上午通報資料，目前中國已確診440例個案，其中9例死亡，包括武漢市258例、黃岡市12例、廣東省17例、上海市6例、北京市10例，浙江省、重慶市各5例，天津市、四川省、江西省各2例，以及河南省、雲南省、山東省、湖南省各1例，剩餘病例尚未公布省份。

其他國家及地區則有9例，包括泰國4例，台灣、日本、南韓、美國、澳門各1例，皆有武漢旅遊史。

莊人祥指出，今日世衛針對武漢疫情召開緊急疫情委員會，包含先前有確診個案的泰國、日本、韓國等地均有被受邀，我國昨天出現確診個案後，已向世衛總部通報，對方也已收到訊息、提供給專家處理，但由於並非世衛會員國，未受邀參與會議，沒有辦法得到第一手消息。

不過，莊人祥強調，對於台灣未受邀參與會議感到遺憾，但這場會議將在台灣時間今晚舉行，預計世衛明天凌晨就會發布對於各國防疫的建議，同時我國也會嘗試向參與會議的友台專家取得相關資料，以利防疫。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明武漢肺炎疫情資訊。（記者林惠琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法