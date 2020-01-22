武漢肺炎》全球已449例！WHO緊急會議沒邀台灣
首次上稿 14:34
更新時間 17:30
〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎病例在當地暴增，其他國家也陸續出現個案，我國昨日已出現確診首例，今日世界衛生組織（WHO）召開緊急疫情會議，先前確診國家均受邀，但「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」發言人莊人祥表示，我國不是WHO會員國，並未受邀，無法獲得第一手資訊。
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指揮中心今天下午2點記者會中公布，依據中國疾控中心今日上午通報資料，目前中國已確診440例個案，其中9例死亡，包括武漢市258例、黃岡市12例、廣東省17例、上海市6例、北京市10例，浙江省、重慶市各5例，天津市、四川省、江西省各2例，以及河南省、雲南省、山東省、湖南省各1例，剩餘病例尚未公布省份。
其他國家及地區則有9例，包括泰國4例，台灣、日本、南韓、美國、澳門各1例，皆有武漢旅遊史。
莊人祥指出，今日世衛針對武漢疫情召開緊急疫情委員會，包含先前有確診個案的泰國、日本、韓國等地均有被受邀，我國昨天出現確診個案後，已向世衛總部通報，對方也已收到訊息、提供給專家處理，但由於並非世衛會員國，未受邀參與會議，沒有辦法得到第一手消息。
不過，莊人祥強調，對於台灣未受邀參與會議感到遺憾，但這場會議將在台灣時間今晚舉行，預計世衛明天凌晨就會發布對於各國防疫的建議，同時我國也會嘗試向參與會議的友台專家取得相關資料，以利防疫。