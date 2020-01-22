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武漢肺炎》可樂旅遊：2/11起中國其他行程均可無償簽轉

中國武漢肺炎疫情持續擴大，交通部今天取消春節期間將由武漢來台的10團178人，國內旅行社也紛紛取消出團。圖為疾管署在桃園機場的入境發燒篩檢站。（資料照，記者朱沛雄攝）

中國武漢肺炎疫情持續擴大，交通部今天取消春節期間將由武漢來台的10團178人，國內旅行社也紛紛取消出團。圖為疾管署在桃園機場的入境發燒篩檢站。（資料照，記者朱沛雄攝）

2020-01-22 16:25:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國武漢肺炎病例快速增加，且在台灣已有確診病例，衛生福利部疾病管制署業已將該地旅遊疫情建議提升至第三級警告（Warning），提醒民眾如非必要應避免前往當地。交通部觀光局今也已發函請旅行業者，即日起暫停組團前往武漢地區旅遊，旅遊行程若有安排中轉過境武漢地區者，也請旅行業調整變更行程。可樂旅遊表示，除湖北（武漢）的團體行程，5月底前均已全數下架外，2月11日後出發至中國其他地區行程，可無償協助轉其他行程。

可樂旅遊表示，因應武漢肺炎疫情問題，考量消費者權益及旅客健康安全為前提，公司已進行許多緊急處理辦法，包含湖北（武漢）進出團體行程產品，5月底前皆已全數下架，並無償協助取消退費（但不含個人簽證費）。武漢以外的地區，2月10日以前出發團體，取消將依旅遊定型化契約辦理退費事宜；2月11日以後出發團體，將無償協助旅客轉其他可樂團體行程，轉短線（日本、韓國、東南亞）可享500元優惠，長程線（美加、紐澳、歐洲）可享1000元優惠；若需取消行程則依照旅遊定型化契約辦理。

雄獅旅遊：2月底武漢湖北團無條件退費或轉團

雄獅旅遊表示，即日起至2月底的武漢湖北團，均採無條件退費或協助旅客轉團，目前正積極聯繫所有參團旅客，以維護旅客權益為第一優先。另外，3月至5月的武漢湖北團，確認暫停銷售，官網均已下架，相關處理作法，雄獅與旗下品牌雙獅旅天下均比照辦理。

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