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2020氣候緊急關鍵年 環團籲國家自定貢獻應納6元素

環境權保障基金會與台灣青年氣候聯盟共同提出2020年台灣氣候變遷倡議，並邀請各黨立法委員與談。（記者羅綺攝）

環境權保障基金會與台灣青年氣候聯盟共同提出2020年台灣氣候變遷倡議，並邀請各黨立法委員與談。（記者羅綺攝）

2020-01-22 15:47:19

〔記者羅綺／台北報導〕2019年英國牛津字典將「氣候緊急」選為年度代表字，環境權保障基金會與台灣青年氣候聯盟表示，2020年是台灣氣候治理的關鍵年，呼籲政府應以「國家自定貢獻」（NDC）作為台灣氣候治理的框架，並達到「拉高層級，全面治理，由下而上」的治理目標。

台灣青年氣候聯盟理事長黃品涵表示，我國於2015年提出「國家預期自定貢獻」（INDC），也透過《溫室氣體減量及管理法》推動國內減碳。2020年台灣須提出台灣新一版的NDC，也將擬定《溫管法》第2期溫室氣體階段管制目標；呼籲政府應於新版NDC中納入減緩、調適、資金、科技、能力建構及透明度氣候行動等6項元素，讓台灣的氣候變遷政策不再聚焦於「減緩」與能源轉型上，而是全面性的提出積極作為。

台灣青年氣候聯盟執行長柯建佑表示，台灣政府著實有在為氣候變遷努力，翻開各部會計畫，可以看到多項以因應「氣候變遷」為名的政策，但國家的碳排量一直降不下來。歸根究底，台灣政府落實減緩和調適的意志，層級不夠高，部會對各自應負的減碳責任，沒有捨我其誰的態度。

柯建佑指出，《溫管法》主管機關環保署目前僅能彙整各部會的減量作為，無決策權與指揮監督權，唯有提高氣候變遷的行政層級，並使各部會的權責相符，才能有效改善現況。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，新版NDC的的審議程序，可參考經濟部能源局主導的《能源轉型白皮書》的審議與產出模式，由產官學研NGO共同討論，分區、分議題的方式，從預備會議，共同協作，到公民對話三個階段，「由下而上」協作產出台灣未來5年的氣候政策目標與路徑。

環境權保障基金會與台灣青年氣候聯盟強調，台灣應該要把握2020年與國際同步更新NDC的契機，將NDC作為台灣氣候治理框架的倡議，並進一步提出以2050為目標年的長期氣候策略（LTS），全面提出更積極的減量目標。

與會的民進黨立委當選人洪申翰、時代力量王婉諭、台灣基進陳柏惟均表示認同環團提出的建議，並承諾將於未來一年致力於氣候政策；但國民黨立委陳宜民則聚焦於能源議題，抨擊民進黨發展再生能源過於急躁，導致電力不穩，「難道台灣缺電時，要用海峽電纜跟中國買電嗎？」

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