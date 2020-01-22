網傳中客攜幼童高燒須隔離 在高雄逃出醫院

有消息傳出中國旅客帶著發高燒的小孩到高雄某地區醫院掛急診，卻在聽到可能要住院隔離時由父母帶著小孩偷偷溜走，高雄市衛生局對此表示，相關訊息全都統一由中央流行疫情指揮中心公布。圖為台灣民眾外出時紛紛戴上口罩。（歐新社）

2020-01-22 15:01:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國坦承武漢肺炎已在該國出現440病例，其中9人死亡，目前台灣也出現確診病患，但稍早傳出有中國旅客帶著小孩到高雄遊玩時，因為幼童有發高燒的症狀連忙到高雄某地區醫院掛急診，卻在聽到可能要住院隔離時由父母帶著小孩偷偷溜走；高市衛生局回應，相關個案處置、疫情與檢驗結果，全都統一由中央流行疫情指揮中心公布。

據《ETtoday新聞雲》報導，疑似為該醫院的護理人員在臉書PO文透露，21日有個從中國來玩的小孩來看病，要將他住院隔離時，「父母竟然帶著他偷溜走了」。護理人員對此不禁感嘆，「真的不懂那個國家的水準到底有多低，一個個生病發燒都還要去別的國家殘害別人呢？」

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隨後又有網友在通訊群組內表示，這是他們急診發生的事情，人的確已經跑了。該間醫院後來有向高雄市衛生局通報協尋，高市衛生局則回應，相關個案處置、疫情與檢驗結果，全都統一由中央流行疫情指揮中心公布。

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